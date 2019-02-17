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    Сократит ли «Наполи» разрыв с «Ювентусом»?

    «Наполи» — «Торино». Прогноз на матч 24 тура итальянской Серии А 17 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Наполи Торино
    Прогноз на «Наполи» — «Торино»
    Карло Анчелотти
    В Неаполе «Наполи» встретится с командой «Торино» Поединок будет проводиться в рамках 24 тура чемпионата Италии. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Сан-Паоло» в 22:30 по московскому времени. Прогноз на «Наполи» — «Торино».
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    «Наполи»

    «Наполи» располагается на второй строчке с 52 очками в активе. Коллектив сильно отстает от «Ювентуса» — на 14 пунктов. Однако в случае победы в следующем поединке отрыв уменьшится на 3 балла.

    В чемпионате «неаполитанцы» не проигрывают пятую встречу подряд. За 6-матчевый отрезок у подопечных Анчелотти было одно поражение, две ничьи и три победы. Одолеть удалось «Лацио», «Болонью» и «Сампдорию». Мировые были расписаны с такими клубами как «Милан» и «Фиорентина», при этом в обоих случаях на табло горели нули.

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    Поражение «Наполи» нанес «Интер», обыграв «адзурри» со счетом 1:0.

    Из 16 домашних встреч, если говорить обо всех турнирах, команда выиграла 13 и в трех сыграла вничью. Беспроигрышная домашняя серия в чемпионате длится уже 17 поединков.

    В списке травмированных футболистов Верди, Руй и Альбиоль.

    «Торино»

    «Торино» занимает 8 место. В активе коллектива 34 пункта. До зоны Лиги Европы не хватает 4 баллов. Именно поэтому «быки» постараются выжать максимум из предстоящей встречи.

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    «Торино» немного штормит в последнее время. За 6 игр имеется одно поражение от «Ромы», две ничьи с «Лацио» и «Спалом», а также три победы над «Эмполи», «Интером» и «Удинезе». В гостях «бордовые» не могут выиграть 6 матчей кряду — один проигрыш и 5 ничейных результатов.

    По сравнению с «Наполи» гости будут чувствовать себя немного свежее, поскольку у «неаполитанцев» был выезд в Цюрих на неделе.

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    Прогноз

    В 6 из 7 последних очных противостояний «Наполи» побеждал «Торино», при этом как в тайме, так и в матче. В 5 из 6 игр забивали обе команды. Во всех 6 поединках хозяева отмечались голом как минимум дважды. В прошлый раз в Турине была зафиксирована победа подопечных Анчелотти со счетом 1:3.

    Вполне вероятно, что в предстоящей игре будет забито больше двух мячей. Коллективы всегда радуют результативной игрой, когда встречаются вместе. Таким образом, исход «тотал больше 2,5» за 1,79 будет неплохим вариантом.

    Также мы прогнозируем, что «Наполи» сумеет выиграть, при этом с форой. Прогноз — фора -1 «Наполи» с коэффициентом 1,73. 0

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    Прогноз на «Наполи» — «Торино». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79. В Неаполе «Наполи» встретится с командой «Торино» Поединок будет проводиться в рамках 24 тура чемпионата Италии. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Сан-Паоло» в 22:30 по московскому времени.
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