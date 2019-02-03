«Интер» — «Болонья». Прогноз на матч 22 тура итальянской Серии А 3 февраля 2019 года

«Интер»
«Интер» находится в неплохом положении. После 21 матча команда занимает третье место с 40 очками. «Милан», располагающийся на четвертой строчке, отстает от «черно-синих» на 5 пунктов, поэтому хозяева свою позицию не потеряют. Отставание от «Наполи» составляет 8 баллов.
В 6 последних играх в Серии А «Интер» набрал 11 очков. Все благодаря трем победам и двум ничьим. Однако имело место и поражение. Оно случилось в прошлой выездной игре против «Торино» (1:0). Ранее «нерадзурри» минимально обыграли «Удинезе», «Наполи» и «Эмполи». Ничейные результаты были в поединках с «Кьево» и «Сассуоло».
Стоит отметить, что в 6 последних играх «Интер» не забивал больше одного гола сам, а также не позволял делать это соперникам. Кроме того, «ломбардийцы» не пропускали в последних 7 домашних выступлениях.
Если говорить об играх дома, то «Интер» выиграл в 7 из 8 прошлых встреч. Такая домашняя статистика действительно внушает доверие перед предстоящим матчем.
Из травмированных можно указать только Бальде Кейта. Также в заявку не попадет Маттео Политано, который отбывает дисквалификацию.
«Болонья»
Гости на 18 месте с 14 очками в активе. Отставание от спасительной 17 позиции, которую занимает «Эмполи», составляет три пункта. С победами у команды «Болонья» пока что не очень. В матче с «Интером» вовсе придется уповать на чудо.
В Серии А коллектив не побеждает уже 14 встреч подряд. В половине из них подопечные Инзаги проиграли.
Гостевая серия является одной из самых худших в чемпионате Италии. Команда не может победить в гостях с января прошлого года. За этот период на выезде у «Болоньи» было 14 поражений и 7 ничейных результатов.
С «Интером» гости играют тоже не очень успешно. В 6 последних матчах «красно-синие» ни разу не победили, при этом в 4 случаях сильнее оказывались именно хозяева.
Из-за повреждения может не сыграть Джемайли. Также точно не попадут в заявку Эландер и Маттиелло вследствие дисквалификации.
Прогноз
Согласно принципам здравого смысла, букмекеры сочли «Интер» однозначным фаворитом — 1,35 против 9,30. На ничью дается коэффициент 5,40.
В сентябре прошлого года команды встречались в рамках Серии А. Тогда в качестве гостя «Интернационале» разгромил «Болонью» со счетом 0:3. В этот раз должно произойти то же самое даже не смотря на игру «нерадзурри» в Кубке Италии, проводившуюся в четверг.
Мы полагаем, что в предстоящем поединке хозяев все-таки прорвет, и они уверенно выиграют с отрывом не менее чем в два мяча. «Фора -1,5» оценивается коэффициентом 2,01. 0