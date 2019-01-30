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    «Тоттенхэм» постарается прервать негативную домашнюю серию

    «Тоттенхэм» — «Уотфорд». Прогноз на матч 24 тура английской Премьер-лиги 30 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Уотфорд
    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Уотфорд»
    Кейн травмировал лодыжку
    В среду, 30 января, на стадионе «Уэмбли» пройдет поединок между командами «Тоттенхэм» и «Уотфорд». Встреча будет проводиться в рамках 24 тура английской Премьер-лиги. Начало матча в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Уотфорд».
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» на 3 месте в АПЛ с 51 очком. Команда имеет небольшой отрыв от «Челси» (4 место, 47 баллов). До «Манчестер Сити» подопечные Почеттино пока не достают, поскольку для этого не хватает 4 пунктов.

    Календарь и таблица АПЛ

    За 6 матчей в АПЛ «Тоттенхэм» набрал 12 очков. Все благодаря крупным победам над «Борнмутом», «Эвертоном», а также «викториям» над «Кардиффом» и «Фулхэмом». Однако статистику портят два поражения от «МЮ» и «Вулверхэмптона».

    Дома «шпоры» проиграли в двух последних играх чемпионата. Проблем добавляют травмы Кейна, Алли и Дэвиса. Также будет отсутствовать Сон Хын-Мин, который уехал на Кубок Азии.

    Стоит отметить, что в 5 из 6 прошлых матчей «Тоттенхэма» в АПЛ забивалось в общей сложности больше двух мячей.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» чувствует себя прекрасно. «Шершни» находятся на 7 позиции. Тем не менее гостям нельзя расслабляться, поскольку под них уже «копают» «Вулверхэмптон», «Лестер» и «Вест Хэм».

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    «Уотфорд» сыграл вничью в 3 из 4 последних матчей в Премьер-лиге. После успеха в игре с «Кристал Пэлас» (0:2), гости не смогли закрепить результат в поединке с «Бернли», сыграв в нулевую ничью.

    Что касается гостевых выступлений, то здесь «желтые» не проигрывают уже 4 встречи кряду — две победы и две ничьи. В этих четырех играх «Уотфорд» забивал как минимум два гола.

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    • Кадровые потери у команды незначительные. В матче не смогут принять участие центральный защитник Предль и полузащитник Кико. Оба травмированы.

    Прогноз

    На победу «Тоттенхэма» дается коэффициент 1,62, а на победу «Уотфорда» — 5,60. Ничья оценивается цифрой 4,20.

    В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В сентябре в рамках АПЛ гости выиграли на своем поле со счетом 2:1. Затем в Кубке лиги «шпоры» сумели пройти «Уотфорд», но только после серии пенальти.

    «Тоттенхэму» необходимо прерывать негативную домашнюю серию. Отсутствие Кейна и Алли является настоящей проблемой, но в составе есть игроки, которые могут решить задачу. Кроме того, подопечные Почеттино вылетели из Кубка и теперь нужно как-то реабилитироваться. Прогноз — победа хозяев за 1,62. 0

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    Прогноз на «Тоттенхэм» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.62. В среду, 30 января, на стадионе «Уэмбли» пройдет поединок между командами «Тоттенхэм» и «Уотфорд». Встреча будет проводиться в рамках 24 тура английской Премьер-лиги. Начало матча в 23:00 по московскому времени.
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