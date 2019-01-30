«Тоттенхэм» — «Уотфорд». Прогноз на матч 24 тура английской Премьер-лиги 30 января 2019 года

В среду, 30 января, на стадионе «Уэмбли» пройдет поединок между командами «Тоттенхэм» и «Уотфорд». Встреча будет проводиться в рамках 24 тура английской Премьер-лиги. Начало матча в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Уотфорд».

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» на 3 месте в АПЛ с 51 очком. Команда имеет небольшой отрыв от «Челси» (4 место, 47 баллов). До «Манчестер Сити» подопечные Почеттино пока не достают, поскольку для этого не хватает 4 пунктов.

Календарь и таблица АПЛ

За 6 матчей в АПЛ «Тоттенхэм» набрал 12 очков. Все благодаря крупным победам над «Борнмутом», «Эвертоном», а также «викториям» над «Кардиффом» и «Фулхэмом». Однако статистику портят два поражения от «МЮ» и «Вулверхэмптона».

Дома «шпоры» проиграли в двух последних играх чемпионата. Проблем добавляют травмы Кейна, Алли и Дэвиса. Также будет отсутствовать Сон Хын-Мин, который уехал на Кубок Азии.

Стоит отметить, что в 5 из 6 прошлых матчей «Тоттенхэма» в АПЛ забивалось в общей сложности больше двух мячей.

«Уотфорд»

«Уотфорд» чувствует себя прекрасно. «Шершни» находятся на 7 позиции. Тем не менее гостям нельзя расслабляться, поскольку под них уже «копают» «Вулверхэмптон», «Лестер» и «Вест Хэм».

«Уотфорд» сыграл вничью в 3 из 4 последних матчей в Премьер-лиге. После успеха в игре с «Кристал Пэлас» (0:2), гости не смогли закрепить результат в поединке с «Бернли», сыграв в нулевую ничью.

Что касается гостевых выступлений, то здесь «желтые» не проигрывают уже 4 встречи кряду — две победы и две ничьи. В этих четырех играх «Уотфорд» забивал как минимум два гола.

Кадровые потери у команды незначительные. В матче не смогут принять участие центральный защитник Предль и полузащитник Кико. Оба травмированы.

Прогноз

На победу «Тоттенхэма» дается коэффициент 1,62, а на победу «Уотфорда» — 5,60. Ничья оценивается цифрой 4,20.

В нынешнем сезоне команды встречались дважды. В сентябре в рамках АПЛ гости выиграли на своем поле со счетом 2:1. Затем в Кубке лиги «шпоры» сумели пройти «Уотфорд», но только после серии пенальти.

«Тоттенхэму» необходимо прерывать негативную домашнюю серию. Отсутствие Кейна и Алли является настоящей проблемой, но в составе есть игроки, которые могут решить задачу. Кроме того, подопечные Почеттино вылетели из Кубка и теперь нужно как-то реабилитироваться. Прогноз — победа хозяев за 1,62. 0