«Леганес» — «Уэска». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 12 января 2019 года

В субботу, 12 января, «Леганес» на своем поле будет принимать «Уэску» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Начало матча — в 15:00 мск. Прогноз на «Леганес» — «Уэска».

«Леганес»

«Леганес» находится на 16-м месте с 19 баллами в активе. Если удастся победить в следующем матче, то коллектив имеет шанс подняться сразу на несколько позиций.

Если говорить про последние поединки в чемпионате Испании, то за восемь прошлых встреч было набрано 11 пунктов. В прошлый раз коллектив гостил у «Эспаньола» и проиграл со счетом 0:1.

В целом, команда не знает побед уже как пять поединков кряду с учетом всех турниров. При этом последние два матча она и вовсе проиграла, пропустив четыре мяча (три — от «Реала» в Кубке Испании) и не забив ни одного гола.

«Уэска»

«Уэска» является явным аутсайдером чемпионата Испании, ведь в 18-ти сыгранных турах набрала всего 11 очков. До предыдущего тура у «оскенцев» была только одна победа, которую они одержали еще в первой игре первенства, когда был повержен «Эйбар» (2:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

На тот момент команда потерпела 11 поражений и в пяти поединках довольствовалась ничьими. Тем самым безвыигрышная серия клуба достигла 20 матчей.

И только в прошлой игре Примеры коллектив сумел добыть свою вторую викторию в текущем розыгрыше Ла Лиги. Подопечные Франсиско сенсационно одолели «Бетис» (2:1), но даже после этого отставание от безопасного 17-го места составляет восемь очков.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 3,20.

Рекомендуем ставить на то, что «Леганес» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0