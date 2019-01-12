«Леганес» — «Уэска». Прогноз и ставки на матч испанской Примеры 12 января 2019 года

«Леганес»
«Леганес» находится на 16-м месте с 19 баллами в активе. Если удастся победить в следующем матче, то коллектив имеет шанс подняться сразу на несколько позиций.
Если говорить про последние поединки в чемпионате Испании, то за восемь прошлых встреч было набрано 11 пунктов. В прошлый раз коллектив гостил у «Эспаньола» и проиграл со счетом 0:1.
В целом, команда не знает побед уже как пять поединков кряду с учетом всех турниров. При этом последние два матча она и вовсе проиграла, пропустив четыре мяча (три — от «Реала» в Кубке Испании) и не забив ни одного гола.
«Уэска»
«Уэска» является явным аутсайдером чемпионата Испании, ведь в 18-ти сыгранных турах набрала всего 11 очков. До предыдущего тура у «оскенцев» была только одна победа, которую они одержали еще в первой игре первенства, когда был повержен «Эйбар» (2:1).
Календарь и таблица испанской Примеры
На тот момент команда потерпела 11 поражений и в пяти поединках довольствовалась ничьими. Тем самым безвыигрышная серия клуба достигла 20 матчей.
И только в прошлой игре Примеры коллектив сумел добыть свою вторую викторию в текущем розыгрыше Ла Лиги. Подопечные Франсиско сенсационно одолели «Бетис» (2:1), но даже после этого отставание от безопасного 17-го места составляет восемь очков.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95, тогда как успех гостей оценивается в 4,33, а ничья — в 3,20.
Рекомендуем ставить на то, что «Леганес» выиграет, и обе команды забьют за 4,40. 0