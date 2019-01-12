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    Будет ли «Амьен» второй раз разгромлен ПСЖ?

    «Амьен» — ПСЖ. Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 12 января 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Амьен ПСЖ
    Прогноз на «Амьен» — ПСЖ
    «Амьен» — ПСЖ
    В 20-м туре чемпионата Франции «Амьен» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Матч пройдет 12 января на арене «Ла Ликорн» в Амьене. Начало встречи — 19:00 мск. Прогноз на «Амьен» — ПСЖ.
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    «Амьен»

    Декабрь прошлого года «единороги» начали с поражений — выездного от «Нима» (0:3) и домашнего от «Монако» (0:2), которое продлило проигрышную серию до трех матчей.

    В выездном матче с «Генгамом» подопечным Кристофа Пелиссье удалось добыть победу со счетом 2:1, но за этим успехом последовало очередное поражение — в домашнем матче Кубка лиги с «Лионом» (2:3).

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    2018 год «Амьен» закрыл выездной ничьей с «Бордо» (1:1), уйдя от поражения на последних минутах, а новый год начался с домашней победы над «Валансьеном» (1:0) в Кубке Франции.

    В последнем матче «Амьен» на выезде разошелся миром с «Анжером» (0:0) в рамках Лиги 1.

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    • В результате, после 19 туров «Амьен» с 18 очками занимает 17 место, на расстоянии в 2 очка от зоны стыковых матчей. Разница мячей 17-31, лучший бомбардир с 4 голами — Эдди Ньяоре.

    В первом круге «Амьен» проиграл в Париже со счетом 0:5, а в прошлом сезоне проиграв в гостях со счетом 0:2, домашний матч «Амьен» свел со счетом 2:2. В 1/4 финала Кубка Лиги «единороги» проиграли со счетом 0:2.

    ПСЖ

    Парижане начали декабрь с того, что впервые за сезон потеряли очки в Лиге 1. А потом сделали это ее раз, сыграв вничью на выезде сначала с «Бордо» (2:2), а потом со «Страсбургом» (1:1).

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    Групповой этап Лиги чемпионов ПСЖ закрыл крупной гостевой победой в матче против «Црвены Звезды» (4:1), после чего в 1/8 финала Кубка лиги победил на выезде «Орлеан» (2:1).

    Год парижане закрыли скромной домашней победой над «Нантом» (1:0) в Лиге 1, а 2019-й год начали выездным разгромом скромного «Потиви» (4:0) в Кубке Франции.

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    • В последнем матче ПСЖ в рамках 1/4 финала Кубка лиги на своем поле принимал «Генгам».

    После 19 туров ПСЖ возглавляет таблицу с 47 очками, на 14 очков опережая ближайшего преследователя.

    Календарь и таблица Лиги 1

    Разница мячей 10-40, лучший бомбардир — Киллиан Мбаппе с 13 голами, еще 11 голов у Неймара и 10 у Эдинсона Кавани.

    Прогноз

    Букмекеры считают ПСЖ фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,16, тогда как на ничью — 7,25, а на успех «Амьена» — 16,75.

    В победе парижан сомнений нет никаких, как и в том, что будет она скорее всего — с крупным счетом. Несмотря на плотный график, звезды парижан играли даже в матче с «Понтиви», вряд ли они будут отдыхать и во встрече с «Амьеном».

    С забитыми мячами у «Амьена» серьезная проблема, парижане же, начав пропускать в декабре, последние пару встреч отыграли «насухо». Тем не менее, на своем поле «Амьен» может сподобиться на забитый мяч. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,70 и «Обе забьют» за 2,25. 0

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    Прогноз на «Амьен» — ПСЖ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.0. В 20-м туре чемпионата Франции «Амьен» будет принимать «Пари Сен-Жермен». Матч пройдет 12 января на арене «Ла Ликорн» в Амьене. Начало встречи — 19:00 мск.
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