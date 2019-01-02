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    Восстановится ли «Борнмут» после двух тяжелых поражений?

    «Борнмут» — «Уотфорд». Прогноз на матч 21 тура английской Премьер-лиги 2 января 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Уотфорд
    Прогноз на «Борнмут» — «Уотфорд»
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    На стадионе «Виталити» состоится поединок 21 тура английской Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Уотфорд». Начало матча в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Борнмут» — «Уотфорд».
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    «Борнмут»

    После встречи с «Манчестер Юнайтед» «вишни» попали на 12 место. В активе команды 26 пунктов и увеличить этот показатель не удалось, поскольку «Борнмут» на выезде уступил подопечным Сульшера со счетом 4:1.

    В случае очередной осечки хозяева могут упасть еще ниже, но только если «Брайтон» сумеет воспользоваться таким подарком и оставить «Борнмут» уже на 13 строчке.

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    В последних 6 играх АПЛ команда проиграла четыре раза, но для оправдания можно отметить, что за этот период были встречи с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «МЮ». Перед игрой в Манчестере «Борнмут» посещал Лондон, где проиграл «шпорам» со счетом 5:0.

    Прошлый поединок против «Брайтона» на «Виталити» для «вишен» закончился победой (2:0).

    «Борнмут» терпел поражение в 8 из 10 последних матчей в АПЛ, при этом пропускал не менее двух мячей. Как бы там ни было, но даже в условиях небольшого кризиса хозяева остаются грозным соперником.

    Точно не сыграют Кук, Гослинг, Смит и Фрэнсис.

    «Уотфорд»

    «Уотфорд» на 9 месте с 28 очками. Таким образом, отрыв от соперника составляет всего 2 балла.

    В последних 6 играх «шершни» дважды проиграли. Обидчиками выступили «Манчестер Сити» и «Челси» и в обоих случаях счет был 1:2. В прошлый раз гости проводили поединок на своем поле против «Ньюкасла» и сумели одержать лишь одно очко.

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    В гостевых матчах «Уотфорд» не проигрывает уже вторую встречу подряд, при этом последний раз получилось обыграть «Вест Хэм» (0:2).

    Стоит отметить, что команда пропускает не более двух голов в последних 6 матчах. Кроме того, в 7 из 8 гостевых выступлениях с участием «Уотфорда» общий тотал меньше 2,5.

    В лазарете Грей, Кабаселе и Предль.

    Прогноз

    Команды встречались в нынешнем сезоне в рамках АПЛ. Это было 6 октября. Тогда «Борнмут» разгромил «шершней» на выезде со счетом 0:4. В этот раз букмекеры отдают небольшое предпочтение «вишням» — 2,60 против 2,70.

    Мы прогнозируем, что в этот раз «Борнмут» сможет победить хотя бы в одном тайме. На этот исход дается коэффициент 1,76. 0

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    Прогноз на «Борнмут» — «Уотфорд». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.76. На стадионе «Виталити» состоится поединок 21 тура английской Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Уотфорд». Начало матча в 22:45 по московскому времени.
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