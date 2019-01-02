«Борнмут» — «Уотфорд». Прогноз на матч 21 тура английской Премьер-лиги 2 января 2019 года

На стадионе «Виталити» состоится поединок 21 тура английской Премьер-лиги между командами «Борнмут» и «Уотфорд». Начало матча в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Борнмут» — «Уотфорд».

«Борнмут»

После встречи с «Манчестер Юнайтед» «вишни» попали на 12 место. В активе команды 26 пунктов и увеличить этот показатель не удалось, поскольку «Борнмут» на выезде уступил подопечным Сульшера со счетом 4:1.

В случае очередной осечки хозяева могут упасть еще ниже, но только если «Брайтон» сумеет воспользоваться таким подарком и оставить «Борнмут» уже на 13 строчке.

Все прогнозы на АПЛ

В последних 6 играх АПЛ команда проиграла четыре раза, но для оправдания можно отметить, что за этот период были встречи с «Ливерпулем», «Тоттенхэмом» и «МЮ». Перед игрой в Манчестере «Борнмут» посещал Лондон, где проиграл «шпорам» со счетом 5:0.

Прошлый поединок против «Брайтона» на «Виталити» для «вишен» закончился победой (2:0).

«Борнмут» терпел поражение в 8 из 10 последних матчей в АПЛ, при этом пропускал не менее двух мячей. Как бы там ни было, но даже в условиях небольшого кризиса хозяева остаются грозным соперником.

Точно не сыграют Кук, Гослинг, Смит и Фрэнсис.

«Уотфорд»

«Уотфорд» на 9 месте с 28 очками. Таким образом, отрыв от соперника составляет всего 2 балла.

В последних 6 играх «шершни» дважды проиграли. Обидчиками выступили «Манчестер Сити» и «Челси» и в обоих случаях счет был 1:2. В прошлый раз гости проводили поединок на своем поле против «Ньюкасла» и сумели одержать лишь одно очко.

В гостевых матчах «Уотфорд» не проигрывает уже вторую встречу подряд, при этом последний раз получилось обыграть «Вест Хэм» (0:2).

Стоит отметить, что команда пропускает не более двух голов в последних 6 матчах. Кроме того, в 7 из 8 гостевых выступлениях с участием «Уотфорда» общий тотал меньше 2,5.

В лазарете Грей, Кабаселе и Предль.

Прогноз

Команды встречались в нынешнем сезоне в рамках АПЛ. Это было 6 октября. Тогда «Борнмут» разгромил «шершней» на выезде со счетом 0:4. В этот раз букмекеры отдают небольшое предпочтение «вишням» — 2,60 против 2,70.

Мы прогнозируем, что в этот раз «Борнмут» сможет победить хотя бы в одном тайме. На этот исход дается коэффициент 1,76. 0