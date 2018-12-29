«Дженоа» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 29 декабря 2018 года

В рамках 19-го тура чемпионата Италии «Дженоа» будет принимать «Фиорентину». Встреча пройдет в Генуе 29 декабря. Начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Дженоа» — «Фиорентина».

«Дженоа»

«Дженоа» расположился на 14-й строчке в турнирной таблице Серии A, набрав 19 очков. На счету «Грифонов» пять побед, четыре ничьи и девять поражений.

Большую часть октября, в ноябре и большую часть декабря команда долгое время не побеждала. В это время были ничьи с «Сампдорией» (1:1) и СПАЛом (1:1), а также поражения от «Интера» (0:5), «Наполи» (1:2), «Торино» (1:2) и «Ромы» (2:3).

7 декабря пост главного тренера «россоблу» занял Чезаре Пранделли, сменивший Ивана Юрича, который не продержался в этой должности и двух месяцев. Только при новом наставнике коллектив наконец прервал безвыигрышную серию, одолев дома «Аталанту» (3:1).

«Фиорентина»

«Фиорентина» перед 19-м игровым днем в итальянском первенстве занимает 10-е место. Команда имеет в своем активе 25 очков и отстает от шестого «Милана», что в зоне еврокубков, на три пункта.

До предыдущего тура «Фиалки» не знают горечи поражений в играх чемпионата Италии три игры кряду. После поражения 1 декабря от «Ювентуса» (0:3) дома подопечные Стефано Пьоли затем сыграли вничью с «Сассуоло» (3:3) в гостях.

А затем клуб из Флоренции выиграл два поединка — одолел в домашних стенах «Эмполи» (3:1), а также на выезде — «Милан» (1:0). Однако в прошлом туре «Скуадра Виола» уступила дома «Парме» (0:1).

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,70, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,80, а ничья — в 3,10.

Рекомендуем ставить на то, что «Фиорентина» выиграет, и обе команды забьют за 4,80.

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