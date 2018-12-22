«Реал» — «Аль-Айн». Прогноз и ставки на финал Клубного ЧМ 22 декабря 2018 года

В субботу, 22 декабря, в финальном матче Клубного кубка мира ФИФА встретятся мадридский «Реал» и «Аль-Айн» из ОАЭ. Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на «Реал» — «Аль-Айн».

«Реал»

Для мадридцев декабрь получился очень насыщенным — команда играла сразу в четырех турнирах, в основном — успешно.

Месяц начался с трехматчевой победной серии: «Реал» победил в рамках Примеры «Валенсию» (2:0) на своем поле, разгромил в кубковом матче «Мелилью» (6:1) и на выезде справился с «Уэйской» (1:0) в чемпионате.

Затем в заключительном туре группового этапа ЛЧ мадридцы полу-дублирующим составом крупно проиграли ЦСКА со счетом 0:3. Последующую победу над «Райо Вальекано» (1:0) в рамках Примеры уверенной также не назовешь.

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В клубном чемпионате мира испанцы стартовали с победы над триумфатором азиатской Лиги чемпионов — японским клубом «Касима Антлерс» (3:1).

После того, как Гарет Бейл оформил хет-трик в ворота японцев, «Реал» расслабился и позволил тем отквитать один мяч.

«Аль-Айн»

Чемпион ОАЭ — страны-хозяйки клубного чемпионата мира, подошел к старту турнира на фоне четырехматчевой победной серии в национальном первенства.

«Аль-Айн» обыграл дома «Бани-Ян» (2:0) и «Диббу» (4:0), а на выезде справился с «Аль-Иттихад Кальба» (2:1) и «Аль-Васлем» (3:1)

В раунде плей-офф клубного ЧМ «Аль Айн» сыграл с новозеландским клубом «Тим Веллингтон», впервые выигравшим Лигу чемпионов Океании, победив его по пенальти — 3:3 (4:3).

В 1/4 финала был повершен победитель африканской Лиги чемпионов — тунисский клуб «Эсперанс» (3:0). А в полуфинале клуб из Эмиратов довольно неожиданно победил новоиспеченного обладателя Кубка Либертадорес.

В матче с аргентинским «Ривер Плейтом» хозяева турнира сыграли вничью 2:2 в основное время, победив по пенальти — 5:4.

Прогноз

Букмекеры считают «Реал» фаворитом матча. На победу мадридской команды дается коэффициент 1,20, тогда как на ничью — 7,0, а на успех «Аль-Айна» — 11,75.

Нет причин предполагать, что «Реал» не выиграет турнир в третий раз подряд и в четвертый раз в целом. Мадридцы явные фавориты и прогнозировать их победу — дело нехитрое.

Чемпионат получается довольно результативным, поэтому можно ждать «верха» и от финала. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1,75 и «Обе забьют» за 1,75. 0