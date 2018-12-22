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    «Реал» выиграет третий клубный ЧМ подряд

    «Реал» — «Аль-Айн». Прогноз и ставки на финал Клубного ЧМ 22 декабря 2018 года

    ФИФА Реал Мадрид Футбол Испании
    Прогноз на «Реал» — «Аль-Айн»
    «Реал»
    В субботу, 22 декабря, в финальном матче Клубного кубка мира ФИФА встретятся мадридский «Реал» и «Аль-Айн» из ОАЭ. Начало матча — в 19:30 мск. Прогноз на «Реал» — «Аль-Айн».
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    «Реал»

    Для мадридцев декабрь получился очень насыщенным — команда играла сразу в четырех турнирах, в основном — успешно.

    Месяц начался с трехматчевой победной серии: «Реал» победил в рамках Примеры «Валенсию» (2:0) на своем поле, разгромил в кубковом матче «Мелилью» (6:1) и на выезде справился с «Уэйской» (1:0) в чемпионате.

    Затем в заключительном туре группового этапа ЛЧ мадридцы полу-дублирующим составом крупно проиграли ЦСКА со счетом 0:3. Последующую победу над «Райо Вальекано» (1:0) в рамках Примеры уверенной также не назовешь.

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    В клубном чемпионате мира испанцы стартовали с победы над триумфатором азиатской Лиги чемпионов — японским клубом «Касима Антлерс» (3:1).

    После того, как Гарет Бейл оформил хет-трик в ворота японцев, «Реал» расслабился и позволил тем отквитать один мяч.

    «Аль-Айн»

    Чемпион ОАЭ — страны-хозяйки клубного чемпионата мира, подошел к старту турнира на фоне четырехматчевой победной серии в национальном первенства.

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    «Аль-Айн» обыграл дома «Бани-Ян» (2:0) и «Диббу» (4:0), а на выезде справился с «Аль-Иттихад Кальба» (2:1) и «Аль-Васлем» (3:1)

    В раунде плей-офф клубного ЧМ «Аль Айн» сыграл с новозеландским клубом «Тим Веллингтон», впервые выигравшим Лигу чемпионов Океании, победив его по пенальти — 3:3 (4:3).

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    • В 1/4 финала был повершен победитель африканской Лиги чемпионов — тунисский клуб «Эсперанс» (3:0). А в полуфинале клуб из Эмиратов довольно неожиданно победил новоиспеченного обладателя Кубка Либертадорес.

    В матче с аргентинским «Ривер Плейтом» хозяева турнира сыграли вничью 2:2 в основное время, победив по пенальти — 5:4.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Реал» фаворитом матча. На победу мадридской команды дается коэффициент 1,20, тогда как на ничью — 7,0, а на успех «Аль-Айна» — 11,75.

    Нет причин предполагать, что «Реал» не выиграет турнир в третий раз подряд и в четвертый раз в целом. Мадридцы явные фавориты и прогнозировать их победу — дело нехитрое.

    Чемпионат получается довольно результативным, поэтому можно ждать «верха» и от финала. Интересны варианты ТБ 3,5 за 1,75 и «Обе забьют» за 1,75. 0

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    Прогноз на «Реал» — «Аль-Айн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55. В субботу, 22 декабря, в финальном матче Клубного кубка мира ФИФА встретятся мадридский «Реал» и «Аль-Айн» из ОАЭ. Начало матча — в 19:30 мск.
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