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    Прервет ли «Милан» свою безвыигрышную серию?

    «Милан» — «Фиорентина». Прогноз и ставки на матч Серии А 22 декабря 2018 года

    Серия A Футбол Италии Милан Фиорентина
    Прогноз на «Милан» — «Фиорентина»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В субботу, 22 декабря, «Милан» на своем поле примет «Фиорентину» в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 17:00 по Москве. Прогноз на «Милан» — «Фиорентина».
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    «Милан»

    «Россонери» после 16 матчей в Серии А набрали 27 очков и расположились на четвертой строке в турнирной таблице, опережая пятый «Лацио» на два пункта.

    С учетом игры в Лиге Европы, где «Милан» проиграл «Олимпиакосу» (1:3) и прекратил выступление в еврокубках, команда Дженнаро Гаттузо не может выиграть уже в трех поединках кряду.

    Также в этот период миланский коллектив свел два поединка вничью со счетом 0:0 в чемпионате Италии. Сперва на своем поле «Милан» расписал мировую с «Дженоа», а в минувшем туре поделил очки с «Болоньей» в гостях.

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    • Восемь домашних поединков в этом розыгрыше итальянского первенства принесли «красно-черным» пять побед, две ничьи и одно поражение (от «Юве» — 0:2), разница мячей — 14:10.

    «Фиорентина»

    Дружина Стефано Пиоли перед 17 игровым днем в итальянском чемпионате занимает 10 место, имея в своем активе 22 очка и отстает от шестой «Аталанты» на четыре пункта.

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    Переиграв в минувшем туре на своей территории «Эмполи» со счетом 3:1, «фиалки» т.о. прервали свою безвыигрышную серию, которая на тот момент насчитывала восемь матчей кряду.

    Но в этот период «Фиорентина» шесть встреч свела вничью и два поединка проиграла. Уступила «Лацио» (0:1) в гостях и «Юве» (0:3) дома.

    Календарь и таблица Серии А

    В текущем розыгрыше Серии А клуб из Флоренции на выезде еще не выигрывал. В восьми матчах он три раза проиграл и пять игр свел вничью, разница забитых и пропущенных — 7:10.

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    В минувшем сезоне «Милан» на своем поле разгромил «Фиорентину» со счетом 5:1, а во Флоренции оппоненты разошлись миром — 1:1. Последний раз «россонери» теряли очки на родной арене с «фиалками» в 2014 году (1:1).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Милана» — 2.30, победа «Фиорентины» — 3.50, ничья — 3.20.

    «Милан», который не может выиграть три матча кряду, обязан брать три очка в предстоящей игре, чтобы удержаться в топ-4. 0

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    Прогноз на «Милан» — «Фиорентина». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.30. В субботу, 22 декабря, «Милан» на своем поле примет «Фиорентину» в рамках 17-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 17:00 по Москве.
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