«Амьен» — «Лион». Прогноз и ставки на матч Кубка французской лиги 19 декабря 2018 года

В среду, 19 декабря, «Амьен» на своем поле будет принимать «Лион» в рамках 1/8 финала Кубка лиги. Начало матча — в 20:45 мск. Прогноз на «Амьен» — «Лион».

«Амьен»

«Амьен» после 17-ти игр французской Лиги 1 расположился на 17-й позиции, имея в своем активе 16 баллов. Это последняя позиция перед зоне вылета, но отрыв от 18-го «Кана» составляет всего два пункта.

10 ноября команда на выезде одолела «Тулузу» (1:0), после чего оказалась в яме из трех подряд поражений. Только 15 декабря подопечные Кристофа Пеллисье победили «Генгам» (2:1) и добыли важнейшие три очка — голы забивали Эдди Гнаоре и Стивен Мендоса.

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«Амьен» стартовал в Кубке лиги на прошлой стадии, а соперником был «Метц». Итогом поединка стала победа со счетом 2:1.

«Лион»

После 17 туров «Лион» является третьей командой чемпионата Франции с 31 очком в активе.

В последних матчах команде не хватает стабильности. Подопечные Бруно Женезио сыграли вничь с «Лиллем» (2:2), после чего дома уступили «Ренну» (0:2), а затем реабилитировались, разгромив в родных стенах «Монако» — 3:0. Правда, весь второй тайм соперник провел в меньшинстве после удаления Александра Головина.

Лучшими бомбардирами команды в Лиге 1 являются Уссем Ауа (6 голов). а также Бертран Траоре (5) и Мемфис Депай (5).

12 декабря «ткачи» провели тяжелейший матч в Лиге чемпионов, сыграв на выезде вничью с «Шахтером» (1:1). Этот результат позволил «Лиону» добыть путевку в плей-офф самого престижного турнира Европы.

Поединок с «Амьеном» в Кубке лиги станет первым для команды в рамках нынешнего розыгрыша турнира.

Прогноз

Букмекеры считают «Лион» фаворитом предстоящего поединка — на победу «львов» коэффициент составляет 1.71. На ничью — 3.75, а на успех «Амьена» — 5.00.

Команды решают абсолютно противоположные задачи в Лиге 1. У «Амьена» стоит задача избежать вылета, поэтому Кубок лиги можно назвать второстепенным турниром для аутсайдера чемпионата. Предлагаем поставить на победу «Лиона» с форой -1 гол за 2.23. 0