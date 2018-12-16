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    Отыграется ли «Наполи» на «Кальяри» за вылет из Лиги чемпионов?

    «Кальяри» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии по футболу 16 декабря

    Серия A Футбол Италии Кальяри Наполи
    Прогноз на «Кальяри» — «Наполи»
    «Кальяри» — «Наполи»
    В воскресенье, 16 декабря, «Кальяри» на своем поле примет «Наполи» в рамках 16-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Сардиния Арене» в Кальяри, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Кальяри» — «Наполи».
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    «Кальяри»

    Подопечные Роландо Марана не выигрывают в Серии А с начала ноября, выдав серию, стартовавшую гостевым поражением от «Ювентуса» (1:3) и продолжившуюся четырьмя ничьими.

    «Кальяри» на выезде ушел от поражения в матче со СПАЛом (2:2), отыгравшись со счета 0:2, затем на своем поле разошелся миром с «Торино» (0:0) и на выезде сыграл вничью с «Фрозиноне» (1:1).

    Серию ничьих разбавила выездная победа в Кубке Италии над «Кьево» (2:1), а в последнем матче «Кальяри» спасся в матче с «Ромой» (2:2), отыгравшись со счетом 0:2 в последнюю десятиминутку.

    В результате красно-синие с 17 очками после 15 туров расположились на 13-м месте в таблице Серии А. Разница мячей 15-19, лучший бомбардир с 6 голами — Леонардо Паволетти.

    «Наполи»

    Неаполитанцы в Серии А не проигрывали с конца сеняря, когда они уступили «Ювентусу» на выезде со счетом 1:3.

    В декабре подопечным Карло Анчелотти пришлось играть на два фронта. В Лиге чемпионов они на своем поле одолели «Црвену Звезду» со счетом 3:1, после чего в рамках серии А справились с «Аталантой» (2:1) в гостях и «Фрозиноне» (4:0) дома.

    В последнем матче в рамках Лиги чемпионов «Наполи» на выезде проиграл «Ливерпулю» со счетом 0:1, не сумев в итоге выйти в плей-офф ЛЧ и отправившись в Лигу Европы.

    В чемпионате Италии «Наполи» с 35 очками идут вторыми, отставая от «Ювентуса» на 11 очков. Лучший бомбардир с 7 мячами — Дрис Мертенс.

    В предстоящем матче не сыграет травмированный нападающий Симоне Верди.

    В прошлом сезоне «Наполи» победил «Кальри» с ссобщим счетом 8:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Наполи» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,40, тогда как на ничью — 4,65, а на успех «Кальяри» — 8,0.

    Последние пять лет «Наполи» не забивает во встречах «Кальяри» меньше трех голов, выиграв все встречи кроме одной, закончившийся со счетом 3:3. Так что прогнозируя победу неаполитанцев мы не слишком рискуем.

    Ставим на «верх». Пропускает «Кальяри» много, а забивает — редко, хотя в этом сезоне сумели сдержать «Рому» и «Милан» — но на своем поле. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,75 и «забьют обе — нет» за 1,75.

    .Tips1Cef 1.95 0

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    Прогноз на «Кальяри» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: . В воскресенье, 16 декабря, «Кальяри» на своем поле примет «Наполи» в рамках 16-го тура итальянской Серии А. Встреча, которая пройдет на «Сардиния Арене» в Кальяри, начнется в 20:00 по московскому времени.
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