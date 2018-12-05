«Нант» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 5 декабря 2018 года

В среду, 5 декабря, «Нант» примет на своем поле «Марсель» в рамках 16 тура французской Лиги 1. Начало матча — в 21:00 по Москве. Прогноз на «Нант» — «Марсель».

«Нант»

«Канарейки» перед 16 туром французского чемпионата расположились на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 баллов, опережая зону стыковых игр только на четыре очка.

После удачной 4-матчевой выигрышной серии, в которой «Нант» одержал три победы в Лиги 1 и одну в Кубке Лиги, затем «желто-зеленые» не могут победить в трех матчах кряду.

Сперва подопечные Вахида Халилходжича сыграли в двух встречах вничью с одинаковым результатом 1:1 с «Ренном» в гостях и «Анжером» дома. А в минувшем туре Лиги 1 «Нант» был разгромлен на выезде «Сент-Этьеном» со счетом 0:3.

В семи домашних матчах в этом розыгрыше чемпионата Франции «канарейки» две игры выиграли, три свели вничью и два поединка проиграли, разница мячей — 13:7.

«Марсель»

«Провансальцы», сыграв вничью на своей арене с «Реймсом» (0:0) в 15 туре Лиги 1, прервали таким образом победную серию в чемпионате, состоящую из двух матчей кряду.

В этом периоде «бело-голубые» поочередно одолели «Дижон» (2:0) дома и «Амьен» (3:1) в гостях. С 26 очками они занимают после 15 тура пятое место с отставанием от топ-3 на два пункта.

Между этими встречами «южане» провели поединки в Лиге Европы, где проиграли обе игры. Сначала дружина Руди Гарсии оказалась слабее в Риме «Лацио» (1:2), а потом была разгромлена в Германии «Айнтрахтом» (0:4). И таким образом, «Марсель» лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках, где он в своем квартете набрал только один балл и занимает последнее место.

Семь выездных матчей в этом чемпионате принесли «Марселю» три победы при четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 10:16.

В минувшем сезоне «Нант» на своем поле уступил «Марселю» со счетом 0:1, а в ответной игре команды поделили очки — 1:1.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.40.

На победу хозяев дают — 3.10, ничья оценена — в 3.35.

«Марсель» выступает на выезде в этом сезоне с переменным успехом и часто пропускает. «Нант» на своем поле зачастую забивает своим соперникам. Прогнозируем, что в предстоящей встрече коллективы смогут обменяться результативными ударами. 0