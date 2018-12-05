ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лука МодричВручение «Золотого мяча»: без Месси и Роналду, слезы по Мбаппе и волнение Модрича «Арсенал» — «Зенит»В Туле возродилась интрига в чемпионате Никита КучеровНХЛ. Четыре очка Кучерова, результативная передача Радулова
  • 13:37
    • «Манчестер Сити» могут исключить из Лиги чемпионов
  • 16:09
    • ИААФ продлила отстранение ВФЛА
  • 15:56
    • Клубы РПЛ утвердили использование VAR в чемпионате России
  • 15:39
    • Названа дата начала следующего сезона РПЛ
  • 14:04
    • Ещенко заявил, что заканчивать карьеру не собирается
  • 13:05
    • Черчесов надеется на законное наказание для Кокорина и Мамаева
  • 12:53
    • Объявлен состав сборной России на Кубок Первого канала
    Все новости спорта

    В Нанте забивать будут обе команды

    «Нант» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 5 декабря 2018 года

    Лига 1 Футбол Франции Нант Марсель
    Прогноз на «Нант» — «Марсель»
    Фрагмент матча прошлого сезона
    В среду, 5 декабря, «Нант» примет на своем поле «Марсель» в рамках 16 тура французской Лиги 1. Начало матча — в 21:00 по Москве. Прогноз на «Нант» — «Марсель».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Нант»

    «Канарейки» перед 16 туром французского чемпионата расположились на 12 позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 17 баллов, опережая зону стыковых игр только на четыре очка.

    После удачной 4-матчевой выигрышной серии, в которой «Нант» одержал три победы в Лиги 1 и одну в Кубке Лиги, затем «желто-зеленые» не могут победить в трех матчах кряду.

    Сперва подопечные Вахида Халилходжича сыграли в двух встречах вничью с одинаковым результатом 1:1 с «Ренном» в гостях и «Анжером» дома. А в минувшем туре Лиги 1 «Нант» был разгромлен на выезде «Сент-Этьеном» со счетом 0:3.

  • Вручение «Золотого мяча»: без Месси и Роналду, слезы по Мбаппе и волнение Модрича
  • Хорватский полузащитник получил престижную индивидуальную награду
  • Сегодня

    • В семи домашних матчах в этом розыгрыше чемпионата Франции «канарейки» две игры выиграли, три свели вничью и два поединка проиграли, разница мячей — 13:7.

    «Марсель»

    «Провансальцы», сыграв вничью на своей арене с «Реймсом» (0:0) в 15 туре Лиги 1, прервали таким образом победную серию в чемпионате, состоящую из двух матчей кряду.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В этом периоде «бело-голубые» поочередно одолели «Дижон» (2:0) дома и «Амьен» (3:1) в гостях. С 26 очками они занимают после 15 тура пятое место с отставанием от топ-3 на два пункта.

    Между этими встречами «южане» провели поединки в Лиге Европы, где проиграли обе игры. Сначала дружина Руди Гарсии оказалась слабее в Риме «Лацио» (1:2), а потом была разгромлена в Германии «Айнтрахтом» (0:4). И таким образом, «Марсель» лишился шансов на продолжение борьбы в еврокубках, где он в своем квартете набрал только один балл и занимает последнее место.

    Семь выездных матчей в этом чемпионате принесли «Марселю» три победы при четырех поражениях, разница забитых и пропущенных — 10:16.

  • Трансферный дайджест. 27 ноября — 3 декабря
  • Кому нужен хавбек «Зенита», кто переманивает вундеркинда из «МанСити», борьба за звезду «Лиона» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В минувшем сезоне «Нант» на своем поле уступил «Марселю» со счетом 0:1, а в ответной игре команды поделили очки — 1:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На их победу предлагают — 2.40.

    На победу хозяев дают — 3.10, ничья оценена — в 3.35.

    «Марсель» выступает на выезде в этом сезоне с переменным успехом и часто пропускает. «Нант» на своем поле зачастую забивает своим соперникам. Прогнозируем, что в предстоящей встрече коллективы смогут обменяться результативными ударами. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч СКА — Торпедо
  • Сегодня в 19:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Амьен — Монако
  • Сегодня в 21:00
    •  5.52
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Кардифф
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Борнмут — Хаддерсфилд
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Уотфорд — Манчестер Сити
  • Сегодня в 23:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Вегас — Вашингтон
  • Завтра в 06:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Локомотив — Рубин
  • Завтра в 19:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Урал
  • Завтра в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Краснодар — Ростов
  • Завтра в 19:30
    •  4.40
  • Прогноз на матч Спартак — Йокерит
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бернли — Ливерпуль
  • Завтра в 22:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Фулхэм — Лестер
  • Завтра в 22:45
    •  3.25
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Завтра в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Завтра в 23:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Спартак» — «Локомотив»
  • «Спартак» заработал победу в дерби потом и кровью
    • Вчера в 00:33     Леандро Паредес
  • Трансферный дайджест. 27 ноября — 3 декабря
    • Вчера в 20:40     «Локомотив»
  • Лучше поздно, чем никогда: первая победа «Локо» в ЛЧ
    • 02:20 29/11/2018
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Нант» — «Марсель». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83. В среду, 5 декабря, «Нант» примет на своем поле «Марсель» в рамках 16 тура французской Лиги 1. Начало матча — в 21:00 по Москве.
    Тоже интересно
    Леандро Паредес Футбол Трансферный дайджест. 27 ноября — 3 декабряКому нужен хавбек «Зенита», кто переманивает вундеркинда из «МанСити», борьба за звезду «Лиона» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:400
  • 10:43
    • «Челси» продлил контракт с защитником
  • 13:23
    • Серия А назвала лучшего игрока чемпионата Италии сезона 2017/18
  • 10:20
    • Четыре игрока «Енисея» пропустят матч с ЦСКА
    Эмильяно Веласкес Футбол Примера. «Реал» одолел «Валенсию», «Барселона» победила «Вильярреал»Подробности матчей 14-го тура испанской Примеры 08:060
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «МанСити» подтвердит статус фаворита
  • 5.52
    •
  • 16:23
    • Экс-наставник «Челси» может возглавить сборную Колумбии
  • 15:25
    • Главный тренер «Атлетика» подал в отставку
  • 15:09
    • Матч ПСЖ против «Монпелье» перенесен из-за беспорядков в Париже
    «Спартак» — «Локомотив» Футбол РПЛ. «Спартак» победил «Локомотив», «Зенит» проиграл в Туле, ЦСКА не справился с «Ростовом»Результаты матчей 16-го тура чемпионата России 01:470
  • 10:09
    • Кучеров — первая звезда дня в НХЛ
  • 08:19
    • «Денвер» нанес поражение «Торонто», «Голден Стэйт» обыграл «Атланту»
  • 00:19
    • Модрич — обладатель «Золотого мяча»-2018
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Самые
  • быстрые
    выплаты
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие