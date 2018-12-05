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    Разгромит ли «Ливерпуль» аутсайдера АПЛ?

    «Бернли» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 5 декабря

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Бернли Ливерпуль
    Прогноз на «Бернли» — «Ливерпуль»
    Футболисты «Ливерпуля»
    В среду, 5 декабря, «Бернли» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Терф Мур», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Бернли» — «Ливерпуль».
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    «Бернли»

    Футболисты «Бернли» на данный момент занимают 19-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету девять очков.

    В текущем сезоне «бордовые» одержали две победы, трижды сыграли вничью и потерпели девять поражений.

    Пять из последних шести матчей команда проиграла, пропустив сразу 17 голов при одном точном ударе.

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    После травм у «Бернли» восстанавливаются Робби Брэйди, Стивен Уорд и Ник Поп.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице чемпионата Англии, всего на два очка отставая от лидирующего «Манчестер Сити».

    «Красные» одержали 11 побед, трижды сыграли вничью и не потерпели ни одного поражения в этом сезоне.

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    На их счету серия из трех побед кряду. На минувших выходных она могла прерваться, если бы не победный гол Дивока Ориги в ворота «Эвертона» (1:0) на последних секундах встречи.

    В Лиге чемпионов подопечные Юргена Клоппа поочередно проиграли «Црвене Звезде» (0:2) и «Пари Сен-Жермен» (1:2), из-за чего опустились на третье место в группе.

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    • Среди травмированных у «Ливерпуля» значатся Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Садио Мане, Эндрю Робертсон и Доминик Соланке.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Ливерпуля» — 1.28, победа «Бернли» — 12.00, ничья — 6.20.

    Напряженное воскресное мерсисайдское дерби, вероятно, приведет к перестановкам в составе «красных». Сомневаться в этом не приходится, ведь при столь напряженном графике нужно грамотно распределить силы.

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    Но даже имея это ввиду, трудно себе представить что-то другое, кроме победы подопечных Юргена Клоппа на «Терф Мур».

    «Бордовые» находятся в ужасной форме, а их оборона больше напоминает проходной двор, чем неприступную крепость.

    Полагаем, что Шон Дайч отдаст приоритет игре против «Брайтона» в конце недели, поэтому «Ливерпуль» победит без особых проблем. Наш прогноз — «победа гостей с форой -1,5» за 1.80.

    В нынешнем сезоне «красные» играют не так результативно, как в прошлом, но с учетом всех проблем «Бернли» у них будет шанс улучшить статистику. Можно присмотреться к ставке «победа "Ливерпуля" в гонке до трех мячей» за 2.20. 0

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    Прогноз на «Бернли» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В среду, 5 декабря, «Бернли» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 15-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Терф Мур», начнется в 22:45 по московскому времени.
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