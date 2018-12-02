«Челси» — «Фулхэм». Прогноз и ставки на матч 14-го тура АПЛ 2 декабря

«Челси»
Последние два матча забрали у команды Сарри не только много сил, но и лидирующие позиции в турнирной таблице.
Теперь «аристократы» восседают на четвертом месте и завистливо поглядывают в сторону «Тоттенхэма», отставание от которого составляет два очка.
Именно «шпорам» «Челси» проиграл в последнем туре (1:3). Почеттино взял соперника нахрапом: до 16-й минуты «лилейно-белые» уже вели 2:0.
«Пенсионеры» были настолько ошарашены, что не смогли собраться до конца первого тайма (всего одно попадание в створ). Правда, после перерыва стало не особо лучше — тоже одно попадание, только владение стало значительнее (61%).
«Фулхэм»
«Фулхэм» безнадежно застрял в зоне вылета и барахтается сейчас на дне с активом в восемь очков. Правда, в последнем туре промелькнул лучик света в конце тоннеля — после шести поражений подряд «коттеджеры» обыграли на своем поле «Саутгемптон» 3:2.
Но в этой победе много случайностей. Ведь сошлось практически все: удачная игра на контрах, провалы соперника и хорошее настроение Митровича (два гола на его счету).
Следующие два матча неоднозначны: с одной стороны «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» не в лучшей форме сейчас, что дает надежду на очки.
А с другой, класс у этих команд объективно выше, чем у «Фулхэма». Поэтому и ставку нужно подбирать более практичную.
Прогноз
Страшно сказать: перед победой над «Саутгемптоном» «дачники» не могли отличиться четыре матча подряд. Это если учитывать кубковый поединок против «Манчестер Сити».
«Челси», в свою очередь, не пропускал в трех матчах из последних четырех. Тоже с учетом других турниров (Лиги Европы).
Видно закономерность. Поэтому предлагаем поставить на «Челси победит и не пропустит» за 2,06. 0