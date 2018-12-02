«Челси» — «Фулхэм». Прогноз и ставки на матч 14-го тура АПЛ 2 декабря

В рамках 14-го тура английской Премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж» местный «Челси» примет «Фулхэм» 2 декабря. Старт поединка назначен на 15:00 по Москве. Прогноз на «Челси» — «Фулхэм».

«Челси»

Последние два матча забрали у команды Сарри не только много сил, но и лидирующие позиции в турнирной таблице.

Теперь «аристократы» восседают на четвертом месте и завистливо поглядывают в сторону «Тоттенхэма», отставание от которого составляет два очка.

Именно «шпорам» «Челси» проиграл в последнем туре (1:3). Почеттино взял соперника нахрапом: до 16-й минуты «лилейно-белые» уже вели 2:0.

«Пенсионеры» были настолько ошарашены, что не смогли собраться до конца первого тайма (всего одно попадание в створ). Правда, после перерыва стало не особо лучше — тоже одно попадание, только владение стало значительнее (61%).

«Фулхэм»

«Фулхэм» безнадежно застрял в зоне вылета и барахтается сейчас на дне с активом в восемь очков. Правда, в последнем туре промелькнул лучик света в конце тоннеля — после шести поражений подряд «коттеджеры» обыграли на своем поле «Саутгемптон» 3:2.

Но в этой победе много случайностей. Ведь сошлось практически все: удачная игра на контрах, провалы соперника и хорошее настроение Митровича (два гола на его счету).

Следующие два матча неоднозначны: с одной стороны «Лестер» и «Манчестер Юнайтед» не в лучшей форме сейчас, что дает надежду на очки.

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А с другой, класс у этих команд объективно выше, чем у «Фулхэма». Поэтому и ставку нужно подбирать более практичную.

Прогноз

Страшно сказать: перед победой над «Саутгемптоном» «дачники» не могли отличиться четыре матча подряд. Это если учитывать кубковый поединок против «Манчестер Сити».

«Челси», в свою очередь, не пропускал в трех матчах из последних четырех. Тоже с учетом других турниров (Лиги Европы).

Видно закономерность. Поэтому предлагаем поставить на «Челси победит и не пропустит» за 2,06. 0