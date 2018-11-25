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    «Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 13-го тура чемпионата Италии по футболу 25 ноября 2018 года

    Серия A Футбол Италии Лацио Милан
    Прогноз на «Лацио» — «Милан»
    Марко Пароло
    25 ноября в 13-м туре Серии А «Лацио» примет на римском «Олимпико» «Милан». Начало поединка — в 20:00 по Москве. Прогноз на «Лацио» — «Милан».
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    «Лацио»

    В этом сезоне «Лацио» снова показывает неплохую игру. Однако слишком длинные победные серии у команды Симоне Индзаги пока не выходят.

    Так, после четырех подряд побед в сентябре «орлята» проиграли «Роме» в римском дерби (1:3). И только они начали выходит снова на победную стезю («виктории» над «Фиорентиной» и «Паррмой») как снова крупно «сгорели» — в этот раз «Интеру» (0:3).

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    • Теперь вот в прошлом туре помешала ничья против «Сассуоло» (1:1). В том поединке «Лацио» сыграл несколько осторожнее: вместо типичных 13-ти ударов (средний показатель по сезону) было 8, а в створ прилетело и того меньше — 3.

    «Милан»

    Подопечные Дженнаро Гаттузо тоже не могут выйти на долгую белую полосу. В прошлом туре прервалась трехматчевая победная серия.

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    Но оправдание у «Милана» железное — играли ведь против «Ювентуса». Ранний пропущенный гол (на 8-й минуте) несколько обескуражил «россонери», а незабитый пенальти от Игуаина только усугубил ситуацию. Как итог — поражение 0:2.

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    • Совпадение или нет, но в последнем поединке Лиги Европы против «Бетиса» «Милан» тоже пропустил рано — на 11-й минуте.

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    Правда, тогда удалось сравнять счет и дотерпеть до конца — 1:1. Странно, потому что обычно это сами миланцы любят забивать рано — 6 голов за первые полчаса всех матчей.

    Прогноз

    Соседей по турнирной таблице разделяет всего одно очко. В прошлом сезоне в личной встрече на «Олимпико» хозяева поля разгромили «красных дьяволов» 4:1.

    Правда, потом в рамках ответного поединка Кубка Италии команда Гаттузо одержала победу на том же стадионе в серии 11-тиметровых и прошла в финал.

    Сейчас ожидаем обоюдного давления. Команды будут стараться играть вперед, но мы не ожидаем слишком много голов. Поэтому наш прогноз — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,06. 0

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    Прогноз на «Лацио» — «Милан». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06. 25 ноября в 13-м туре Серии А «Лацио» примет на римском «Олимпико» «Милан». Начало поединка — в 20:00 по Москве.
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