«Лацио» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 13-го тура чемпионата Италии по футболу 25 ноября 2018 года

«Лацио»
В этом сезоне «Лацио» снова показывает неплохую игру. Однако слишком длинные победные серии у команды Симоне Индзаги пока не выходят.
Так, после четырех подряд побед в сентябре «орлята» проиграли «Роме» в римском дерби (1:3). И только они начали выходит снова на победную стезю («виктории» над «Фиорентиной» и «Паррмой») как снова крупно «сгорели» — в этот раз «Интеру» (0:3).
Теперь вот в прошлом туре помешала ничья против «Сассуоло» (1:1). В том поединке «Лацио» сыграл несколько осторожнее: вместо типичных 13-ти ударов (средний показатель по сезону) было 8, а в створ прилетело и того меньше — 3.
«Милан»
Подопечные Дженнаро Гаттузо тоже не могут выйти на долгую белую полосу. В прошлом туре прервалась трехматчевая победная серия.
Но оправдание у «Милана» железное — играли ведь против «Ювентуса». Ранний пропущенный гол (на 8-й минуте) несколько обескуражил «россонери», а незабитый пенальти от Игуаина только усугубил ситуацию. Как итог — поражение 0:2.
Совпадение или нет, но в последнем поединке Лиги Европы против «Бетиса» «Милан» тоже пропустил рано — на 11-й минуте.
Правда, тогда удалось сравнять счет и дотерпеть до конца — 1:1. Странно, потому что обычно это сами миланцы любят забивать рано — 6 голов за первые полчаса всех матчей.
Прогноз
Соседей по турнирной таблице разделяет всего одно очко. В прошлом сезоне в личной встрече на «Олимпико» хозяева поля разгромили «красных дьяволов» 4:1.
Правда, потом в рамках ответного поединка Кубка Италии команда Гаттузо одержала победу на том же стадионе в серии 11-тиметровых и прошла в финал.
Сейчас ожидаем обоюдного давления. Команды будут стараться играть вперед, но мы не ожидаем слишком много голов. Поэтому наш прогноз — «Тотал матча: 2-3 гола» за 2,06. 0