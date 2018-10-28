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    «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 28 октября 2018 года

    Примера Футбол Испании Барселона Реал Мадрид
    Прогноз на «Барселона» — «Реал»
    Лионель Месси сломал руку
    В воскресенье, 28 октября, «Барселона» на своем поле примет «Реал» в рамках десятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Реал».
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    «Барселона»

    Каталонская «Барселона» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея на своем счету 18 очков.

    Впрочем, в пределах трех набранных балов от «сине-гранатовых» находятся сразу шесть команд, которые в любой момент могут воспользоваться их осечкой.

    А таких осечек у «Барселоны» в текущем сезоне хватает. С конца сентября команда сыграла вничью с «Жироной» (2:2), «Атлетиком» (1:1) и «Валенсией» (1:1), а также проиграла «Леганесу» (1:2). И лишь в предыдущем туре каталонцы прервали серию неудач, победив «Севилью» (4:2).

    В Лиге чемпионов подопечные Эрнесто Вальверде смотрятся убедительнее, ведь набрали максимально возможное количество очков после трех туров. Ранее на этой неделе они обыграли «Интер» (2:0).

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    «Реал»

    Мадридский «Реал» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

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    В Лиге чемпионов «Реал» тоже особо не впечатляет. Накануне он с трудом обыграл «Викторию» (2:1), а перед этим и вовсе проиграл ЦСКА (0:1).

    Календарь и таблица испанской Примеры

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.97, победа «Реала» — 3.90, ничья — 3.80.

    «Сине-гранатовые» не побеждали «сливочных» на «Камп Ноу» в последних трех встречах, но в этот раз все действительно может измениться.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Во-первых, у мадридцев гораздо больше игровых проблем, чем у каталонцев. Во-вторых, Хулен Лопетеги находится под большим давлением и очень близок к отставке, что тоже негативно отражается на команде.

    Без Криштиану Роналду «Реал» уже не тот, что был в прошлом сезоне, поэтому наш прогноз — победа «Барселоны».

    Мы ожидаем, что «Реал» изберет оборонительную тактику, а каталонцам без Лионеля Месси будет непросто взломать защиту соперника. Это сулит нам не самым результативным матчем. Еще один вариант для ставки — «тотал меньше 3,5» за 1.67. 0

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    Прогноз на «Барселона» — «Реал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.97. В воскресенье, 28 октября, «Барселона» на своем поле примет «Реал» в рамках десятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 18:15 по московскому времени.
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