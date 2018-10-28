«Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 28 октября 2018 года

В воскресенье, 28 октября, «Барселона» на своем поле примет «Реал» в рамках десятого тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Камп Ноу», начнется в 18:15 по московскому времени. Прогноз на «Барселона» — «Реал».

«Барселона»

Каталонская «Барселона» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея на своем счету 18 очков.

Впрочем, в пределах трех набранных балов от «сине-гранатовых» находятся сразу шесть команд, которые в любой момент могут воспользоваться их осечкой.

А таких осечек у «Барселоны» в текущем сезоне хватает. С конца сентября команда сыграла вничью с «Жироной» (2:2), «Атлетиком» (1:1) и «Валенсией» (1:1), а также проиграла «Леганесу» (1:2). И лишь в предыдущем туре каталонцы прервали серию неудач, победив «Севилью» (4:2).

В Лиге чемпионов подопечные Эрнесто Вальверде смотрятся убедительнее, ведь набрали максимально возможное количество очков после трех туров. Ранее на этой неделе они обыграли «Интер» (2:0).

Главной потерей «Барселоны» может назвать Лионеля Месси, сломавшего руку. Также в лазарете находятся Томас Вермален, Самюэль Умтити и Серхи Сампер.

«Реал»

Мадридский «Реал» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Примеры, отставая от «Барселоны» на четыре очка.

«Сливочные» начали чемпионат с трех побед кряду, но затем случился спад. В четырех последних матчах они уступили «Севилье» (0:3), «Алавесу» (0:1) и «Леванте» (1:2), а также разошлись миром с «Атлетико» (0:0).

В Лиге чемпионов «Реал» тоже особо не впечатляет. Накануне он с трудом обыграл «Викторию» (2:1), а перед этим и вовсе проиграл ЦСКА (0:1).

Календарь и таблица испанской Примеры

У мадридцев после травм восстанавливаются Жуниор Винисиус, Даниэль Карвахаль и Марсело. У последнего, впрочем, есть шансы восстановиться к «Эль-Класико».

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Барселоны» — 1.97, победа «Реала» — 3.90, ничья — 3.80.

«Сине-гранатовые» не побеждали «сливочных» на «Камп Ноу» в последних трех встречах, но в этот раз все действительно может измениться.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Во-первых, у мадридцев гораздо больше игровых проблем, чем у каталонцев. Во-вторых, Хулен Лопетеги находится под большим давлением и очень близок к отставке, что тоже негативно отражается на команде.

Без Криштиану Роналду «Реал» уже не тот, что был в прошлом сезоне, поэтому наш прогноз — победа «Барселоны».

Мы ожидаем, что «Реал» изберет оборонительную тактику, а каталонцам без Лионеля Месси будет непросто взломать защиту соперника. Это сулит нам не самым результативным матчем. Еще один вариант для ставки — «тотал меньше 3,5» за 1.67. 0