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    «Цюрих» — «Байер». Прогноз и ставки на матч 3-го тура ЛЕ 25 октября 2018 года

    Лига Европы Цюрих Байер Футбол Германии
    Прогноз на «Цюрих» — «Байер»
    Юлиан Брандт
    25 октября «Цюрих» примет «Байер» в 3-м туре Лиги Европы УЕФА. Начало — в 19:55 мск. Прогноз на «Цюрих» — «Байер».
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    «Цюрих»

    «Львы» пока идут без потерь в Лиге Европы. В относительно новом турнире «Цюрих» пока не выходил в плей-офф. Было дело в Кубке УЕФА, но не шибко удачно. Поэтому сейчас лучшее время для новой страницы в европейской истории швейцарской команды.

    По результатам скромно — две победы по 1:0. Причем очень сомнительные: в первом туре против «АЕКа Ларнаки» гол был забит с пенальти, а во втором против «Лудогорца» — за шесть минут до конца поединка.

    Ни в одном случае «FCZ» не имел ощутимого игрового преимущества. Даже против «АЕКа» команда Людовика Маньена превзошла соперника исключительно по точности.

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    «Байер»

    Леверкузенцы потихоньку приходят в себя после провального старта сезона. Они покинули зону вылета Бундеслиги, а одно поражение в последних пяти матчах уже можно считать промежуточным успехом.

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    В Лиге Европы тоже пока все «чики-пики», здорово, то есть. В первом туре «Байер-04» совершил классный камбек в Раграде: отыграл два мяча у местного «Лудогорца» и забил ему победный.

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    • От киприотов тоже пропустили первыми, но играли в разы лучше (23-8 по ударам), потому и победили (4:2). Касательно особенностей нынешней команды Хейко Херрлиха — «фармацевты» дико нарушают правила.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Против «АЕКа Ларнаки» немцы заработали пять желтых карточек, против «Лудогорца» — четыре. Меньше 14-ти фолов они в Лиге Европы пока не совершали.

    Прогноз

    Глядя на натужную игру «Цюриха», нам не верится, что они смогут серьезно бодаться с немецкими «бульдогами». Даже с учетом поддержки своего стадиона.

    На стороне «Байера» опыт, на стороне «Байера» мотивационный подъем, на стороне «Байера», в конце концов, класс.

    Это не означает, что немцы победят в холостом режиме, отнюдь. Но их три очка мы видим яснее, чем другой исход поединка.

    Наш прогноз — «П2» за 1,94. 0

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    Прогноз на «Цюрих» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94. 25 октября «Цюрих» примет «Байер» в 3-м туре Лиги Европы УЕФА. Начало — в 19:55 мск.
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