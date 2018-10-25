«Цюрих» — «Байер». Прогноз и ставки на матч 3-го тура ЛЕ 25 октября 2018 года

25 октября «Цюрих» примет «Байер» в 3-м туре Лиги Европы УЕФА. Начало — в 19:55 мск. Прогноз на «Цюрих» — «Байер».

«Цюрих»

«Львы» пока идут без потерь в Лиге Европы. В относительно новом турнире «Цюрих» пока не выходил в плей-офф. Было дело в Кубке УЕФА, но не шибко удачно. Поэтому сейчас лучшее время для новой страницы в европейской истории швейцарской команды.

По результатам скромно — две победы по 1:0. Причем очень сомнительные: в первом туре против «АЕКа Ларнаки» гол был забит с пенальти, а во втором против «Лудогорца» — за шесть минут до конца поединка.

Ни в одном случае «FCZ» не имел ощутимого игрового преимущества. Даже против «АЕКа» команда Людовика Маньена превзошла соперника исключительно по точности.

Просто восемь (!) игроков в задней линии швейцарской команды «немножко мешали» киприотам проявить свои лучшие снайперские качества.

«Байер»

Леверкузенцы потихоньку приходят в себя после провального старта сезона. Они покинули зону вылета Бундеслиги, а одно поражение в последних пяти матчах уже можно считать промежуточным успехом.

В Лиге Европы тоже пока все «чики-пики», здорово, то есть. В первом туре «Байер-04» совершил классный камбек в Раграде: отыграл два мяча у местного «Лудогорца» и забил ему победный.

От киприотов тоже пропустили первыми, но играли в разы лучше (23-8 по ударам), потому и победили (4:2). Касательно особенностей нынешней команды Хейко Херрлиха — «фармацевты» дико нарушают правила.

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Против «АЕКа Ларнаки» немцы заработали пять желтых карточек, против «Лудогорца» — четыре. Меньше 14-ти фолов они в Лиге Европы пока не совершали.

Прогноз

Глядя на натужную игру «Цюриха», нам не верится, что они смогут серьезно бодаться с немецкими «бульдогами». Даже с учетом поддержки своего стадиона.

На стороне «Байера» опыт, на стороне «Байера» мотивационный подъем, на стороне «Байера», в конце концов, класс.

Это не означает, что немцы победят в холостом режиме, отнюдь. Но их три очка мы видим яснее, чем другой исход поединка.

Наш прогноз — «П2» за 1,94. 0