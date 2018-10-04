«Айнтрахт» — «Лацио». Прогноз и ставки на матч 2-го тура Лиги Европы 4 октября 2018 года

2-й тур ЛЕ сведет на поле немецкий «Айнтрахт» Франкфурт и итальянский «Лацио» 4 октября. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Айнтрахт» — «Лацио».

«Айнтрахт»

В первом туре групповой стадии Лиги Европы франкфуртский «Айнтрахт» добился важной победы. Немецкая команда гостила у финалиста турнира прошлого сезона «Марселя» и сумела его победить со счетом 2:1.

Тем временем, на внутренней арене «Орлы» выглядят противоречиво. Если в первом туре Бундеслиги они набрали три очка, когда на выезде одержали победу над «Фрайбургом» (2:0), то уже во втором — потерпели поражение от «Вердера» (1:2).

Также неоднозначно для подопечных Ади Хюттера проходили и последующие матчи чемпионата Германии. После поражения от дортмундской «Боруссии» (1:3) была ничья с «РБ Лейпцигом» (1:1), но затем случилась неудача в матче с гладбахской «Боруссией» (1:3), и только в предыдущем туре «Айнтрахт» сумел выиграть, оставив не у дел «Ганновер» (4:1).

«Лацио»

Как и его грядущий соперник, «Лацио» набрал максимум очков в первом туре группового раунда Лиги Европы. Более того, римские «Орлы» выиграли у «Аполлона» с аналогичным своим тезкам результатом 2:1.

В чемпионате Италии «бьянкочелести» стартовали не слишком удачно, потерпев два поражения, правда, оппонентами клуба в первых турах были «Ювентус» и «Наполи», которым он и проиграл со счетом 0:2 и 2:3 соответственно. В третьем туре коллектив принимал на своем поле новичка элиты «Фрозиноне» и обыграл его 1:0.

Все прогнозы на Лигу Европы

Тем самым подопечные Симоне Индзаги начали победную серию, которая достигла четырех матчей: дальше были повержены «Эмполи» (1:0), «Дженоа» (4:1), «Удинезе» (2:1). Покончило с этой формой поражение в римском дерби от «Ромы» (1:3).

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,37, тогда как успех гостей оценивается в 2,90, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Айнтрахт» выиграет, и обе команды забьют за 4,60. 0