«Аполлон» — «Марсель». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 4 октября 2018 года

Во втором туре ЛЕ кипрский «Аполлон» 4 октября на своем поле примет финалиста минувшего розыгрыша французский «Марсель». Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Аполлон» — «Марсель».

«Аполлон»

Клуб из города Лимасол в первом поединке группового этапа ЛЕ минимально проиграл в Италии «Лацио» — 1:2, но размочил счет только за несколько минут до конца поединка.

До групповой стадии киприоты добирались с первого квалификационного раунда ЛЕ. Со своего пути команда Софрониса Августи убрала поочередно литовский «Стумбрас», боснийский «Железничар», белорусское «Динамо» из Бреста.

А на последнем раунде отбора выбила швейцарский «Базель» только за счет выездных голов (1:0 и 2:3). Все домашние поединки в этой ЛЕ она выиграла с общим счетом 10:1. В чемпионате Кипра «беглые» одержали победы во всех трех матчах, и с 9 очками идут пока на второй строке в турнирной таблице.

Календарь и таблица Лиги Европы

В прошлом сезоне «Аполлон» выступал в группе ЛЕ с французским «Лионом», английским «Эвертоном» и итальянкой «Аталантой», где занял последнее место, набрав только три очка.

«Марсель»

Финалист минувшего розыгрыша Лиги Европы в этой компании стартовал неудачно, проиграв на своем поле в первом туре немецкому «Айнтрахту» со счетом 1:2.

При этом, «провансальцы» открыли счет на 3-й минуте поединка, а с 59-й минуты матча играли в большинстве, а решающий мяч пропустили в самом конце встречи.

Также не особо хорошо дела идут у «Марселя» и на внутренней арене. После еврокубкового матча дружина Руди Гарсии уступила «Лиону» (2:4) на выезде.

Затем переиграла дома «Страсбур» (3:2), а в последнем туре чемпиона вновь проиграла на выезде — на этот раз «Лиллю» (0:3). Набрав в восьми матчах Лиги 1 13 баллов «бело-голубые» идут пока на шестой строке.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Марселя» — 2.00, победа «Аполлона» — 4.20, ничья — 3.70.

Киприоты очень мощно играют на своем поле, а французы в последнее время не впечатляют. Но «Марсель» приложить максимум усилий, чтобы добыть положительный результат.

Оппоненты, по всей видимости, не будут отсиживаться в обороне и должны забит друг другу. 0