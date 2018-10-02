АЕК — «Бенфика». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 2 октября 2018 года

Во 2-м туре группового этапа ЛЧ греческий АЕК 2 октября примет на своем поле португальскую «Бенфику». Начало матча назначено на 22:00 по Москве. Прогноз на АЕК — «Бенфика».

АЕК

Греки в первом туре Лиги чемпионов по всем статьям проиграли в гостях голландскому «Аяксу» со счетом 0:3. Амстердамский клуб полностью переиграл оппонента во владении мячом и ударам по воротам.

На внутренней арене афинцы после пяти матчей пока занимают первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 12 баллов, как и «Олимпиакос», у которого игра в запасе.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

«Двуглавые орлы» в этом сезоне проиграли только два раза. Сперва уступили в Лиге чемпионов, а затем оказались слабее во внутреннем первенстве ПАОКа (0:2).

В прошлом сезоне АЕК выступал в Лиге Европы, где дошел до 1/16 финала, в которой уступил дорогу киевскому «Динамо» (1:1 и 0:0).

«Бенфика»

«Орлы» в первом поединке этого сезона в главном евротурнире континента тоже по всем статьям уступили, проиграв на своем поле немецкой «Баварии» со счетом 0:2.

А вот на внутренней арене лиссабонцы пока не знали горечи поражений, одержав победы в четырех встречах при двух ничьих.

С 14 очками «Бенфика» на данный момент занимает второе место в турнирой таблице чемпионата Португалии, уступая первому «Порту» всего лишь один балл.

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В минувшем розыгрыше Лиги чемпионов португальский клуб занял последнее место в своей группе, проиграв все шесть матчей с общим счетом 1:14.

Последний раз соперники встречались в Лиге Европы сезона-2009/10 и тогда команды обменялись домашними победами — 2:1 в Лиссабоне и 1:0 в Афинах.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на их победу которых равен 2.12, тогда как успех хозяев оценивается в 3.70, а ничья — в 3.20.

Португальцы хоть и являются по мнению букмекеров фаворитами, но хозяев, которые давно отсутствовали в Лиги чемпионов, не стоит сбрасывать со счетов.

Прогнозируем, что на своем поле греки смогут завоевать хотя бы один балл. 0