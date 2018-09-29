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    «Челси» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 7-го тура АПЛ 29 сентября 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Ливерпуль
    Прогноз на «Челси» — «Ливерпуль»
    Эден Азар
    29 сентября на «Стэмфорд Бридж» состоится матч 7-го тура английского чемпионата по футболу, в котором местный «Челси» примет «Ливерпуль». Начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Ливерпуль».
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    «Челси»

    «Аристократы» потеряли очки в прошлом туре в матче против «Вест Хэма». Коллектив Мануэля Пеллегрини внезапно даже сам для себя расписал с «Челси» безголевую ничью. Более того, забей Ярмоленко головой свой убойный момент на 77-й минуте, и Лондон мог бы на вечер окраситься в бордово-голубые цвета.

    Однако журить подопечных Маурицио Сарри не за что: ребята даже на выезде вели себя по-хозяйски (72% владения мячом), играли в атаку (17 ударов), пытались использовать стандарты (8 угловых и 13 штрафных).

    Последний матч «пенсионеры» играли как раз против «Ливерпуля» в Кубке футбольной лиги. «Синим» удалось одержать победу на «Энфилде» (2:1) и пройти в следующий раунд.

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    • Атакующие лидеры обеих команд (Азар и Салах) начинали на лавочке и вышли по ходу матча. Только бельгиец в виду большего количества времени вытащил для своей команды победу, а египтянин за три минуты на поле ничем не отметился.

    «Ливерпуль»

    Юрген Клопп вряд ли остался доволен своим экспериментом в Кубке футбольной лиги. Да, его команда играла не основным составом и все равно преимущество по моментам, особенно во втором тайме (10-5 по ударам).

    Однако семь «выстрелов» из общих 18-ти были нанесены из-за пределов штрафной, что не свойственно «мерсисайдцам». Это как раз «Челси» специализируется на дальних ударах, а «красные» больше доверяют «низовому» розыгрышу мяча и проникающим передачам в штрафную.

    Что интересно, авторитетный портал «whoscored.com» не обнаружил в игре «Ливерпуля» ни одной индивидуальной ошибки, которая стала причиной голов.

    Теперь пойдем другим путем: обычно ребята Юргена Клоппа нарушают правила 11-12 раз за игру. Против «Челси» стандарт был превышен не на много — 16 фолов. Но 4 «горчичника» от Кевина Френда шибко выбиваются из общей картины (в среднем 0,83 жк за матч).

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    И вот, что: вряд ли «мерсисайдцы» будут играть спокойнее после поражения на своем стадионе.

    Прогноз

    Сколько бы не проводили параллелей с последним матчем в Кубке, а чемпионат — это несколько другая тема. Другие люди, другие схемы, другой настрой.

    Тем не менее, такие поединки всегда полны накала. Прогнозируем повышенное давление на рефери Андре Марринера в виду более закрытой игры. Да-да, игра будет закрепощеннее, по крайней мере в первом тайме.

    Хотя бы потому, что команды в таблице разделяют всего два очка, а пять из шести последних личных встреч в чемпионате были «низовыми».

    Прогнозируем, что нервничать больше будет таки «Ливерпуль», что заставит его чаще фолить. Поэтому предлагаем рассмотреть ставку «Карточки: ИТ 2 больше 1,5» за 1,53. 0

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