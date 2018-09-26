«Черноморец» — «Спартак». Прогноз и ставки на матч Кубка России 26 сентября 2018 года

В среду, 26 сентября, на стадии 1/16 финала Кубка России “Черноморец” сразится с московским “Спартаком” в Новороссийске. Начало матча — в 18:30 мск. Прогноз на «Черноморец» — «Спартак».

«Черноморец»

Команда из Новороссийска выступает в зоне «Юг» Второго дивизиона.

Подопечные Хазрета Дышекова чувствуют себя весьма уверенно на своем уровне, занимая шестую строчку. «Черноморец» забил 14 голов за четыре домашних тура — достойный показатель. Кроме того, в родных стенах команда дважды вовсе не пропускала.

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В предыдущих стадиях Кубка «моряки» прошли «Кубань-Холдинг» (2:0), «Дружбу» (1:0) и «Сочи» из ФНЛ (2:1).

Новороссийский клуб во второй раз за последние 10 лет сыграет на стадии 1/16 финала Кубка России.

«Спартак»

«Спартак» в восьми турах чемпионата России четыре раза выиграл, трижды сыграл вничью и один раз уступил. Набрав 15 очков, команда Массимо Карреры располагается в турнирной таблице на четвертой строчке.

И если ничьи с ЦСКА (1:1), «Локомотивом» (0:0) и «Зенитом» (0:0) — это приемлемый результат, то домашнее поражение от «Ахмата» (1:2) в седьмом туре иначе как провальным результатом назвать нельзя.

В групповой этап Лиги чемпионов «Спартак» пробиться не сумел, уступив ПАОКу, а в групповой стадии Лиги Европы «красно-белые» на неделе стартовали неудачно — команда проиграла венскому «Рапиду» (0:2).

Несколько громких неудач и скандал с отстранением капитана Дениса Глушакоа только сильнее раскачали кресло под Массимо Каррерой. У тренерского штаба нет права на ошибку, даже на уровне национального Кубка.

Прогноз

Три последние игры между “Спартаком” и “Черноморцем” заканчивалась голами от обеих команд. «Моряки» сейчас не имеют проблем с реализацией, тогда как «Спартаку» не удается победить уже в четырех играх кряду.

Скорее всего, москвичи прервут свою серию без побед, но и «Черноморец» имеет все шансы порадовать болельщиков голом в ворота гранда российского футбола. Ставим на «обе команды забьют» за 2,37. 0