«Арсенал» — «Брентфорд». Прогноз на матч Кубка английской Лиги 26 сентября 2018 года

В рамках третьего раунда Кубка английской Лиги «Арсенал» 26 сентября примет на «Эмирейтс» «Брентфорд». Начало — в 21.45 по Москве. Прогноз на «Арсенал» — «Брентфорд».

«Арсенал»

После поражений в двух стартовых турах Премьер-лиги от прямых конкурентов «Арсенал» выиграл четыре подряд матча, забивая при этом как минимум два гола. Правда, только в одном матче «Канониры» не пропускали в ответ.

При Унаи Эмери лондонцы стали заметно спокойнее, что выражается в уверенности и точности атак. Средний показатель прицельности ударов у «Канониров» шикарен — 62,5%, третий по счету в АПЛ.

В своем предыдущем поединке коллектив, наконец, не позволил сопернику в лице «Эвертона» (2:0) забить в его ворота, после чего поднялся на шестое место. Неплохо команда стартовала и в Лиге Европы, победив в первом туре группового раунда «Ворсклу» (4:2).

«Брентфорд»

По итогам минувшего сезона «Брентфорд» занял девятое место из 24-х во втором по рангу английском дивизионе — Чемпионшипе. Команде в итоге не хватило шести очков, чтобы пробиться в топ-шестерку, которая дает право поспорить за выход в элиту через плей-офф.

В новой кампании подопечные Дина Смита демонстрируют похожие результаты. Так, по итогам девяти стартовых туров клуб имеет в активе 15 очков и занимает седьмую строчку.

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Пока что команда потерпела только два поражения в этом сезоне — от «Блэкберна» (0:1) и «Дерби» (1:3) в предыдущем туре. В Кубке Лиги «Брентфорд» на пути в третий раунд прошел «Саутэнд Юнайтед» (4:2) и «Челтенхэм Таун» (1:0).

Прогноз

Букмекеры, конечно, считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех гостей оценивается в 8,50, а ничья в основное время — в 6,00.

Рекомендуем ставить на то, что в матче будет больше 2-х голов, больше 3-х карточек и больше 10-ти угловых за 7,00. 0