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    Одержат ли «швабы» первую победу в сезоне?

    «Штутгарт» — «Фортуна». Прогноз и ставки на матч Бундеслиги 21 сентября 2018 года

    Бундеслига Футбол Германии Штутгарт Фортуна
    Прогноз на «Штутгарт» — «Фортуна»
    Марио Гомес
    В пятницу, 21 сентября, открывать четвертый тур чемпионата Германии будут «Штутгарт» и «Фортуна» из Дюссельдорфа. Матч пройдет на «Мерседес-Бенц-Арене». Начало встречи — в 21:30 по мск. Прогноз на «Штутгарт» — «Фортуна».
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    «Штутгарт»

    «Швабы» по итогам прошлого сезона заняли седьмое место, отстав от шестой еврокубковой строки на два балла. Прошлый чемпионат они заканчивали просто блестяще — четыре победы кряду на финише сезона.

    В новом сезоне дела у «автозаводцев» идут неважно. Сначала уступили в Кубке Германии третьелиговой «Ганзе» со счетом 0:2.

    Затем последовало два поражения в чемпионате. В первом туре команда Тайфуна Коркута проиграла на выезде «Майнцу» — 0:1, во втором «Штутгарт» на своей арене был разгромлен «Баварией» — 0:3.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    И только в третьем игровом дне «красно-белые» добыли первые очки в сезоне, сыграв выездной поединок с «Фрайбургом» вничью со счетом 3:3. С одним пунктом они сейчас идут на 16 месте.

    «Фортуна»

    Дюссельдорфцы в минувшем сезоне выиграли вторую Бундеслигу и повысились в классе. В межсезонье они провели ряд контрольных поединков, в которых шесть игр выиграли при одной ничьей.

    В первой официальной встрече сезона «Фортуна» разгромила «Комбленц» в гостях со счетом 5:0 в кубковом поединке. А вот первая игра чемпионата завершилась домашним поражением от «Аугсбурга» — 1:2.

    Затем дружина Фридхельма Функеля сыграла вничью с «РБ Лейбциг» (1:1) на его поле, а в третьем туре на своем поле одолела «Хоффенхайм» — 2:1. На данный момент «Фортуна» занимает девятое место, имея в своем активе четыре очка.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В сезоне 2016/17 обе команды играли во второй Бундеслиги и в поединках между собой обменялись домашними победами (2:0 и 0:1).

    Прогноз

    В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Штутгарта» — 1.70, победа «Фортуны» — 5.40, ничья — 3.90.

    «Швабы» пока провели только одну домашнюю игру в сезоне, которую прогнозируемо проиграли мюнхенской «Баварии». Но в этой игре «автозаводцы» решительно настроены взять три очка, к тому же, соперник у них для этого подходящий.

    Наш прогноз — победа «Штутгарта». 0

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