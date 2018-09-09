Украина — Словакия. Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги наций 09.09.2018

Украина
Сборная Украины успешно стартовала в Лиге наций, ведь на выезде ей удалось одержать победу над командой Чехии (2:1).
Пропустив в дебюте встречи, подопечные Андрея Шевченко ответили голами Евгения Коноплянки и Александра Зинченко, забившего в компенсированное время ко второму тайму.
Как известно, украинцы ранее не смогли пройти отбор на чемпионат мира 2018 года. По его завершении они принимали словаков в товарищеском матче и победили 2:1.
В этом году «желто-синие» также играли с Саудовской Аравией (1:1), Японией (2:1), Марокко (0:0) и Албанией (4:1).
Накануне расположение сборной Украины покинул защитник Евгений Хачериди, получивший травму.
Словакия
Для футболистов сборной Словакии матч на «Арене Львов» станет дебютным в рамках Лиги наций.
Словаки тоже не играли на чемпионате мира, поскольку в своей отборочной группе пропустили вперед Англию.
В 2018 году сборная Словакии проводила матчи с ОАЭ (2:1), Таиландом (3:2), Нидерландами (1:1) и Марокко (1:2).
Накануне подопечные Яна Козака разгромили Данию (3:0), но важно заметить, что за скандинавов играли уж слишком малоизвестные футболисты.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Украины — 2.05, победа сборной Словакии — 3.90, ничья — 3.20.
Учитывая то, как украинцы сыграли с чехами, данный расклад не вызывает дополнительных вопросов. Подопечные Андрея Шевченко действительно имели подавляющее преимущество и создали много моментов у чужих ворот.
В то же время нужно признать, что у «желто-синих» есть проблемы в обороне, ведь именно ее провал привел к первому пропущенному мячу.
Нам кажется, что во Львове команды обменяются голами, поэтому предлагаем к рассмотрению ставку «обе команды забьют» за 2.15.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал сборной Украины больше 1,5» за 2.40. Украинцам вполне по силам забить пару мячей на своем поле, тем более что с созданием моментов в Чехии у них не было проблем. 0