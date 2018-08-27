«Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 27 августа

«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» успешно открыл новый сезон английской Премьер-лиги, победив на своем поле «Лестер» (2:1). За «красных дьяволов» отличились Поль Погба, реализовавший пенальти, и Люк Шоу, а «лисы» ответили точным ударом Джейми Варди в концовке встречи.
Во втором туре подопечные Жозе Моуринью довольно неожиданно проиграли в гостях «Брайтону» (2:3). Уже к началу второго тайма они уступали 1:3 и не нашли в себе сил отыграться.
Этим летом наставник «Манчестер Юнайтед» неоднократно жаловался на то, что не успел приобрести всех нужных ему футболистов. На фоне этого, как отмечают некоторые СМИ, у него возник конфликт с руководством.
На данный момент в лазарете «красных дьяволов» находятся Диогу Далот, Серхио Ромеро, Маркос Рохо, Антонио Валенсия, Неманья Матич, Алексис Санчес и Люк Шоу.
«Тоттенхэм»
А вот футболисты «Тоттенхэма» в текущем сезоне пока идут со 100-процентным результатом.
В первом туре «шпоры» в гостях нанесли поражение «Ньюкаслу» (2:1), в воротах которого по разу расписались Ян Вертонген и Деле Алли.
После этого подопечные Маурисио Почеттино на своем поле расправились с «Фулхэмом» (3:1), а голы на свой счет записали Лукас Моура, Киран Триппьер и Гарри Кейн.
Среди травмированных у «Тоттенхэма» значатся Винсент Янссен и Виктор Ваньяма. Сон Хын Мин не выйдет на поле, так как находится в расположении сборной.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 2.60, победа «Тоттенхэма» — 2.90, ничья — 3.40.
Выявить фаворита здесь действительно непросто. «Красные дьяволы» действительно плохо начали сезон, но на своем поле они должны играть с удвоенной мотивацией после поражения от «Брайтона».
Что касается «Тоттенхэма», то по встречам с «Ньюкаслом» и «Фулхэмом» сложно делать какие-то выводы. Можно лишь заметить, что лондонцы много забивают, но и в обороне допускают ошибки.
Исходя из вышесказанного, мы бы присмотрелись к ставке «обе команды забьют», которая принимается с коэффициентом 1.80.
Альтернативный вариант — «тотал голов больше 2,5» за 2.07. Считаем, что «Тоттенхэм» почти наверняка забьет гол, поэтому Моуринью придется отойти от тактики по «парковке автобуса» и настроить команду на атаку. 0