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    «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 27 августа

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм»
    Поль Погба
    В понедельник, 27 августа, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм».
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» успешно открыл новый сезон английской Премьер-лиги, победив на своем поле «Лестер» (2:1). За «красных дьяволов» отличились Поль Погба, реализовавший пенальти, и Люк Шоу, а «лисы» ответили точным ударом Джейми Варди в концовке встречи.

    Во втором туре подопечные Жозе Моуринью довольно неожиданно проиграли в гостях «Брайтону» (2:3). Уже к началу второго тайма они уступали 1:3 и не нашли в себе сил отыграться.

    Этим летом наставник «Манчестер Юнайтед» неоднократно жаловался на то, что не успел приобрести всех нужных ему футболистов. На фоне этого, как отмечают некоторые СМИ, у него возник конфликт с руководством.

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    «Тоттенхэм»

    А вот футболисты «Тоттенхэма» в текущем сезоне пока идут со 100-процентным результатом.

    В первом туре «шпоры» в гостях нанесли поражение «Ньюкаслу» (2:1), в воротах которого по разу расписались Ян Вертонген и Деле Алли.

    После этого подопечные Маурисио Почеттино на своем поле расправились с «Фулхэмом» (3:1), а голы на свой счет записали Лукас Моура, Киран Триппьер и Гарри Кейн.

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают минимальное преимущество хозяевам: победа «Манчестер Юнайтед» — 2.60, победа «Тоттенхэма» — 2.90, ничья — 3.40.

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    Выявить фаворита здесь действительно непросто. «Красные дьяволы» действительно плохо начали сезон, но на своем поле они должны играть с удвоенной мотивацией после поражения от «Брайтона».

    Что касается «Тоттенхэма», то по встречам с «Ньюкаслом» и «Фулхэмом» сложно делать какие-то выводы. Можно лишь заметить, что лондонцы много забивают, но и в обороне допускают ошибки.

    Исходя из вышесказанного, мы бы присмотрелись к ставке «обе команды забьют», которая принимается с коэффициентом 1.80.

    Альтернативный вариант — «тотал голов больше 2,5» за 2.07. Считаем, что «Тоттенхэм» почти наверняка забьет гол, поэтому Моуринью придется отойти от тактики по «парковке автобуса» и настроить команду на атаку. 0

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    Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80. В понедельник, 27 августа, «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Тоттенхэм» в рамках третьего тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Олд Траффорд», начнется в 22:00 по московскому времени.
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