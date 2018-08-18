«Тоттенхэм» — «Фулхэм». Прогноз и ставки на матч АПЛ 18 августа

Во 2-м туре нового сезона АПЛ «Тоттенхэм» примет на своем поле «Фулхэм» 18 августа. Матч начнется в 17:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Фулхэм».

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» выиграл Международный кубок чемпионов, а потом успешно полурезервным составом «слил» товарищеский матч «Жироне» со счетом 1:4. Да и победа в стартовом туре АПЛ над «Ньюкаслом» (2:1) далась «шпорам» отнюдь не легко.

В матче первого тура по командам было сильно заметно, что это только начало чемпионата. Активность было — толку не было. Типично прицельный «Тоттенхэм» на этот раз направил в створ только треть своих ударов. Для старта сезона — прекрасно, для понимания общей формы — не очень.

Но не бывает худа без добра — это сторона тоже имеет свои «плюшки». Например, многие команды на старте сезона делают ставку на стандартные положения. Не мудрено — в таком случае провернуть заученную комбинацию гораздо легче.

В том же поединке с «Ньюкаслом» команда Почеттино подала 5 угловых и заработала на себе 12 штрафных. Причем 10 штрафных ударов рефери назначил во втором тайме, что дает представление о свежести игроков лондонского клуба.

«Фулхэм»

«Фулхэм» провел нетипично много матчей на сборах, нетипично как для английской команды — восемь. За вычетом «Рединга» и «Кроли Таун» соперниками выступали клубы высших дивизионов своих стран.

Но приемлемые результаты товарищеских поединков не вдохновили команду Славиши Йокановича на успешный старт в английской Премьер-лиге.

В первом туре «коттеджеры» «всухую» проиграли на своем поле «Кристал Пэлас» (0:2). По игре «дачники» смотрелись не хуже соперника. Разве только по части эффективности атак преимущество «орлов» было довольно серьезным (90% точности ударов против 40% у «Фулхэма»).

Отметим важность стандартов и в этом противостоянии — те же 5 угловых и 13 заработанных штрафных в исполнении хозяев поля.

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Только если более опытные клубы типа «Тоттенхэма» не рискуют на старте сезона играть высоко, то новичок Премьер-лиги ловил соперника «в линию» и попадал в офсайд сам (3 раза словил, 2 раза попал).

Прогноз

«Фулхэм» не из тех команд, которые играют в автобус. Даже в ответственном матче плей-офф Чемпионшипа за выход в Премьер-лигу «дачники» играли по схеме 4-3-3. «Тоттенхэм» играет дома, потому осторожничать ему незачем.

Правда, свой отпечаток на результат может наложить уже обусловленный старт сезона. Что ж, в таком случае команды снова прибегнут к стандартам. Пытаемся это предугадать и ставим на «2 тайм: Угловые: ТБ 5,5» за 1,94. 0