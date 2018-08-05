«Реал» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 5 августа

В воскресенье, 5 августа, «Реал» сыграет с «Ювентусом» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Федэкс Филд», начнется в 01:05 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Ювентус».

«Реал»

В текущем межсезонье футболисты «Реала» успели провести всего один матч, так как довольно поздно отправились на сбор в США.

В своем первом матче Международного кубка чемпионов подопечные Хулена Лопетеги потерпели поражение от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

Пропустив голы от Алексиса Санчеса и Андера Эрреры, «сливочные» смогли ответить единственным точным ударом в исполнении Карима Бензема.

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При этом важно заметить, что во втором тайме за «Реал» играли многие резервисты, в том числе и вратарь Андрей Лунин, перешедший из «Зари».

«Ювентус»

А вот туринский «Ювентус» успел провести в рамках Международного кубка чемпионов уже два матча.

В первом из них «старая синьора» нанесла поражение мюнхенской «Баварии» (2:0) благодаря дублю Андреа Фавилли.

Во втором туринцы встречались с лиссабонской «Бенфикой». Основное время завершилось со счетом 1:1, а по пенальти подопечные Массимилиано Аллегри победили 4:2.

Также «Ювентус» успел сыграть против звезд MLS (1:1), у которых тоже выиграл в серии послематчевых пенальти — 5:3.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество испанскому клубу: победа «Реала» — 2,25, победа «Ювентуса» — 3,00, ничья — 3,60.

Немного странно видеть такой расклад, особенно после того, как «сливочные» проиграли «Манчестер Юнайтед», пропустив даже от ориентированной на оборону команды Жозе Моуринью два мяча.

Впрочем, это поражение можно списать на то, что «Реал» только набирает форму и еще не имеет игровой практики. «Ювентус» же пока играет довольно неуступчиво, хотя и неидеально в защите.

Нам кажется, что ставить на конкретного победителя в данной паре не имеет смысла, поэтому предлагаем присмотреться к ставке «тотал больше 3» за 2,06. Подобного рода встречи во многом рассчитаны на развлечение публики, которой, вероятно, будет приятно увидеть много голов от грандов европейского футбола. 0