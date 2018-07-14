Бельгия — Англия. Прогноз на результат матча за третье место чемпионата мира по футболу 14 июля

В субботу, 14 июля, сборная Бельгии сыграет с командой Англии в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2018 года. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Бельгия — Англия.

Бельгия

Сборная Бельгии на ЧМ-2018 попала в группу G, в которой заняла первое место, набрав максимально возможные девять очков.

«Красные дьяволы» стартовали с победы над Панамой (3:0), после чего расправились с Тунисом (5:2).

В заключительном туре, который уже мало что решал, бельгийцы одолели команду Англии (1:0), а единственный гол блестящим ударом в верхний угол забил Аднан Янузай.

В 1/8 финала подопечные Роберто Мартинеса одержали волевую победу над Японией (3:2), которой уступали 0:2, а в четвертьфинале сломили сопротивление Бразилии (2:1), считавшейся едва ли не главным фаворитом турнира.

Впрочем, выйти в финал сборная Бельгии не смогла, проиграв в полуфинале Франции (0:1). Ворота Тибо Куртуа головой поразил Самюэль Юмтити в начале второго тайма.

Англия

Футболисты сборной Англии тоже играли в группе G. Помимо поражения от Бельгии (0:1), на их счету также победы над Тунисом (2:1) и Панамой (6:1).

Очень непростой для команды Гарета Саутгейта получилась встреча 1/8 финала с Колумбией (1:1). Основное время матча завершилось вничью, а билет в четвертьфинал они получили лишь по итогам напряженной серии пенальти (4:3).

Затем англичане уже более уверенно нанесли поражение Швеции (2:0), которая избрала слишком оборонительную тактику и за весь матч так и не потревожила Джордана Пикфорда.

Англия считалась фаворитом и в полуфинальном матче против Хорватии (1:2 д.в.), но не оправдала ожиданий. Выйдя вперед благодаря голу Кирана Триппьера со штрафного, англичане пропустили от Ивана Перишича в середине второго тайма и от Марио Манджукича в овертайме.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «красным дьяволам»: победа сборной Бельгии — 2,20, победа сборной Англии — 3,30, ничья — 3,70.

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В этом малом финале фаворитами, как нам кажется, действительно будут подопечные Роберто Мартинеса, которые в целом ярче выступили на мундиале.

У бельгийцев немного не получилась полуфинальная игра против французов, но нужно отметить и высочайший уровень «ле блё».

Что касается англичан, у них была не самая сложная турнирная сетка, поэтому они забрались так далеко. В матче с хорватами они действительно смотрелись хуже, так что заслуженно остались без финала.

Важно понимать, что «красные дьяволы» имеют дополнительный день отдыха, что может сыграть свою роль, ведь «три льва» потратили много сил на 120-минутное противостояние в полуфинале. Именно поэтому мы бы поставили на победу Бельгии в основное время.

Еще один вариант — «Англия не выиграет ни один из таймов» за 1,80. Хорватские защитники довольно уверенно сдерживали Гарри Кейна, Деле Алли и Рахима Стерлинга, что по силам сделать и бельгийцам. 0