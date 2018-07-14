ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джесси ЛингардЧетыре проблемы «Трех львов» Серена УильямсУимблдон. Кербер снова сыграет в финале с Сереной Уильямс Варди не удалось спасти положение для сборной АнглииСборная Англии сама отдала победу Хорватии
    Короче, ЧМ. 11 и 14 июля
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 18:36
    • Хавбек сборной Хорватии получил травму в матче с Англией
  • 18:22
    • Серена Уильямс вышла в финал Уимблдона
  • 17:15
    • СМИ: «Челси» уволил Конте
  • 16:24
    • «Барселона» объявила о трансфере игрока «Севильи»
  • 14:59
    • «Зенит» хочет оформить трансфер хорватского хавбека до финала ЧМ-2018
  • 11:59
    • СМИ: Головин хочет стать одноклубником Роналду
    Все новости спорта

    Удастся ли Бельгии повторно обыграть Англию?

    Бельгия — Англия. Прогноз на результат матча за третье место чемпионата мира по футболу 14 июля

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Англии Футбол Англии
    Прогноз на Бельгия — Англия
    Аднан Янузай забил гол в ворота Джордана Пикфорда
    В субботу, 14 июля, сборная Бельгии сыграет с командой Англии в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2018 года. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Бельгия — Англия.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Бельгия

    Сборная Бельгии на ЧМ-2018 попала в группу G, в которой заняла первое место, набрав максимально возможные девять очков.

    «Красные дьяволы» стартовали с победы над Панамой (3:0), после чего расправились с Тунисом (5:2).

    В заключительном туре, который уже мало что решал, бельгийцы одолели команду Англии (1:0), а единственный гол блестящим ударом в верхний угол забил Аднан Янузай.

  • Франция убила игру, задушила Бельгию и вышла в финал
  • Реакция спортивных СМИ на выход сборной Франции в финал ЧМ-2018
  • Вчера

    • В 1/8 финала подопечные Роберто Мартинеса одержали волевую победу над Японией (3:2), которой уступали 0:2, а в четвертьфинале сломили сопротивление Бразилии (2:1), считавшейся едва ли не главным фаворитом турнира.

    Впрочем, выйти в финал сборная Бельгии не смогла, проиграв в полуфинале Франции (0:1). Ворота Тибо Куртуа головой поразил Самюэль Юмтити в начале второго тайма.

    Англия

    Футболисты сборной Англии тоже играли в группе G. Помимо поражения от Бельгии (0:1), на их счету также победы над Тунисом (2:1) и Панамой (6:1).

    Очень непростой для команды Гарета Саутгейта получилась встреча 1/8 финала с Колумбией (1:1). Основное время матча завершилось вничью, а билет в четвертьфинал они получили лишь по итогам напряженной серии пенальти (4:3).

    Затем англичане уже более уверенно нанесли поражение Швеции (2:0), которая избрала слишком оборонительную тактику и за весь матч так и не потревожила Джордана Пикфорда.

    Англия считалась фаворитом и в полуфинальном матче против Хорватии (1:2 д.в.), но не оправдала ожиданий. Выйдя вперед благодаря голу Кирана Триппьера со штрафного, англичане пропустили от Ивана Перишича в середине второго тайма и от Марио Манджукича в овертайме.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество «красным дьяволам»: победа сборной Бельгии — 2,20, победа сборной Англии — 3,30, ничья — 3,70.

    Все прогнозы на футбол

    В этом малом финале фаворитами, как нам кажется, действительно будут подопечные Роберто Мартинеса, которые в целом ярче выступили на мундиале.

    У бельгийцев немного не получилась полуфинальная игра против французов, но нужно отметить и высочайший уровень «ле блё».

    Что касается англичан, у них была не самая сложная турнирная сетка, поэтому они забрались так далеко. В матче с хорватами они действительно смотрелись хуже, так что заслуженно остались без финала.

    Важно понимать, что «красные дьяволы» имеют дополнительный день отдыха, что может сыграть свою роль, ведь «три льва» потратили много сил на 120-минутное противостояние в полуфинале. Именно поэтому мы бы поставили на победу Бельгии в основное время.

    Еще один вариант — «Англия не выиграет ни один из таймов» за 1,80. Хорватские защитники довольно уверенно сдерживали Гарри Кейна, Деле Алли и Рахима Стерлинга, что по силам сделать и бельгийцам. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,64
  • Габала — Прогресс Нидеркорн
  • Сегодня в 19:00
    •  1,91
  • Новак Джокович — Рафаэль Надаль
  • Завтра в 15:00
    •  1,77
  • Кевин Андерсон — Джон Изнер
  • Завтра в 15:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Андрей Ярмоленко
  • Трансферный дайджест. 3-9 июля
    • 17:48 09/07/2018     Неймар выглядит для «Реала» самой желанной кандидатурой на замену Роналду
  • Пять кандидатов на замену Роналду
    • 00:34 07/07/2018     Кевин Де Брёйне
  • Топ-4 лучших игрока ЧМ-2018 от полуфиналистов
    • 16:07 09/07/2018
    Футбол. Прогноз на Бельгия — Англия. В субботу, 14 июля, сборная Бельгии сыграет с командой Англии в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2018 года. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 17:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Марио Манджукич Футбол Дневник ЧМ-2018. Английская трагедия, хорватский героизм и неудачник КейнО главных событиях двадцать третьего игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 01:290
  • 18:56
    • Эмери: Состав «Арсенала» уже укомплектован
  • 18:39
    • Жирков рассказал, где закончит карьеру
  • 18:07
    • «Барселона» сделала новое предложение по Виллиану
    Зе Луиш забивает почти в каждом матче Футбол В начале большого пути. «Спартак» набирает форму в АвстрииРассказываем о подготовке «красно-белых» к старту нового сезона Вчера в 21:570
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Третий финал Серены за четыре года
  • 2,25
    •
  • 19:37
    • «Ростов» усилился хавбеком молодежной сборной Швеции
  • 19:22
    • Далич: Финал ЧМ-2018 — один из самых важных успехов в истории Хорватии
  • 18:58
    • Штимац: Показали высокомерным англичанам, как нужно играть в футбол!
    Фотогалерея ЧМ-2018. Хорватия — Англия 2:1 (д.в.)Сборная Хорватии обыграла Англию в дополнительное время 2:1 и вышла в финал ЧМ-2018. Фотогалерея Вчера в 21:51
  • 17:52
    • «Анжи» выкупил у «Ахмата» контракт полузащитника
  • 17:34
    • «Виннипег» заключил новый контракт с основным вратарем
  • 17:02
    • «Вест Хэм» согласовал рекордный для клуба трансфер
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие