Франция – Аргентина. Прогноз и ставки на матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу 30 июня

В субботу, 30 июня, сборная Франции сыграет с командой Аргентины в матче 1/8 финала чемпионата мира. Встреча, которая пройдет на «Казань-Арене», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на Франция – Аргентина.

Франция

Сборная Франции стала победителем группы C, набрав семь очков в трех сыгранных матчах.

Подопечные Дидье Дешама стартовали на мировом первенстве с непростой победы над командой Австралии (2:1). В середине второго тайма команды обменялись реализованными пенальти, а решающим стал автогол Азиза Бехича.

Затем «ле блё» сломили сопротивление сборной Перу (1:0), ворота которой поразил нападающий Килиан Мбаппе.

В заключительном третьем туре, который для французов ничего не решал, они разошлись миром с Данией (0:0).

Аргентина

Футболисты сборной Аргентины заняли второе место в своей группе D, находясь на гране вылета с чемпионата мира.

Команда Хорхе Сампаоли в первом туре сыграла вничью с Исландией (1:1), когда на гол Серхио Агуэро точным ударом ответил Альфред Финнбогасон. При этом Лионель Месси не забил с пенальти.

Спустя несколько дней аргентинцы потерпели крупное поражение от Хорватии (0:3), пропустив всего голы во втором тайме.

А в последнем туре группового этапа сборная Аргентины одолела Нигерию (2:1), притом решающий гол забила за четыре минуты до конца основного времени усилиями Маркоса Рохо.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество европейцам: победа сборной Франции – 2,35, победа сборной Аргентины – 3,50, ничья – 3,20.

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В этом нет ничего удивительного, ведь групповой этап подтвердил, что «альбиселесте» находятся в плохой форме. Они проиграли хорватам практически без шансов, а у нигерийцев вырвали победу лишь на последних минутах, да и то благодаря провалу в обороне соперника.

В то же время французы могут похвастаться пусть и минимальной, но победой над Перу, а также успехом во встрече с австралийцами. В игре против датчан они попросту экономили силы.

Учитывая все вышесказанное, мы бы поставили на французов. Кто-то все еще надеется на пробуждение Месси, но, похоже, в России ему блеснуть не суждено, тем более без хорошей поддержки партнеров.

Еще один интересный вариант – «обе забьют: нет» за 1,71. Обе команды на этом чемпионате мира не блещут в атаке, а уж в плей-офф точно не стоит ждать от них остроатакующих действий. Прогноз: предполагаем, что Франция победит 1:0 или 2:0. 0