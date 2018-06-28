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    Ставки на тоталы по метрикам

    Сенегал – Колумбия. Прогноз и ставки на матч третьего тура чемпионата мира по футболу 28 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Сенегала Сборная Колумбии
    Прогноз на Сенегал – Колумбия
    Садио Мане
    В рамках третьего тура группы Н на чемпионате мира по футболу Сенегал 28 июня примет Колумбию. Начало – в 17:00 мск. Прогноз на Сенегал – Колумбия.
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    Сенегал

    Огромные статистические сводки часто бывают лишними. Хотя бы потому, что они мешают сконцентрироваться на самых выгодных ставках. Потому предлагаем коротко пробежаться по основным из метрик, на которые мы и будем делать ставку.

    Желтые карточки. Сборная Сенегала – довольно грубая команда. Во время квалификации подопечные Алью Сиссе нарушали правила в среднем 16,8 раза за матч. По приезду в Россию «львы Теранги» не стали сильно успокаиваться – в среднем 15 фолов за игру. При этом в Африке сенегальцы получали 1,88 желтых за матч, в России же – 2,5 желтых за матч.

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    Офсайды. Атака африканского гранда играет неоковырно. Мане и Ньянг, безусловно – это топ-футболисты. Но так, на секундочку, проверьте количество офсайдов. В среднем за матч Сенегал залезает во вне игры три раза. Думаете, случайность? Отнюдь – в квалификации было 2,6 офсайда за матч.

    Колумбия

    Сделаем аналогичную сводку и по сборной Колумбии.

    Желтые карточки. «Кофейщики» не далеко отстают от Сенегала по грубости. В южноамериканской квалификации они были вторым коллективом по количеству фолов – в среднем 16,39. За нарушения в среднем колумбийцы получали 1,83 «горчичника» за игру.

    В России подопечные Пекермана ведут себя спокойнее – в среднем 12,5 фолов за матч и ровно 1 желтая карточка. Про красную для Санчеса тоже помним.

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    • Офсайды. В Южной Америке команды располагают защитную линию достаточно высоко. Не удивительно, что среднее количество офсайдов в квалификации у сборной Колумбии было ровно 2. Финальная стадия чемпионата мира не сильно повлияла на ситуацию.

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    • С Японией побывали вне игры дважды, с поляками (при полном-то преимуществе) – разок. Итог – в среднем 1,5 раза за матч.

    Прогноз

    Прогноз по желтым. Сборная Сенегала имеет на один зачетный пункт больше. Сильно лезть на рожон она не будет. Потому срывы быстрых крайков Колумбии вполне вероятны. Впрочем, в ответочке не сомневайтесь. Ставим на «Желтые карточки: ТБ 3,5» за 1,90.

    Прогноз по офсайдам. Как уже сказали, африканцы не будут лезть вперед, если не схлопочут сразу два мяча за уши. Однако мы также не думаем, что Сенегал будет играть высоко. Скорее, наоборот. Но – ровно до гола Колумбии. А он должен быть. Потому ставим «Офсайды: ТБ 3,5» за 1,65. 0

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  • Сегодня в 17:00
    •  1,90
  • Сенегал – Колумбия
  • Сегодня в 17:00
    •  2,40
  • Япония — Польша
  • Сегодня в 17:00
    •  1,5
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    Футбол. Прогноз на Сенегал – Колумбия. В рамках третьего тура группы Н на чемпионате мира по футболу Сенегал 28 июня примет Колумбию. Начало – в 17:00 мск.
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