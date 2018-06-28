Англия — Бельгия. Прогноз и ставки на матч группового раунда ЧМ-2018 28 июня

В третьем туре группового этапа ЧМ-2018 в группе G встретятся сборные Англии и Бельгии. Матч пройдет 28 июня в Калининграде. Начало встречи — в 21.00 мск. Прогноз на Англия — Бельгия.

Англия

Сборная Англии стартовала на чемпионате мира не слишком убедительно. Англичане быстро забили Тунису, однако затем пропустили и мучились до самого конца матча, пока Гарри Кейн не принес им победу — 2:1.

Затем была куда более уверенная победа над сборной Панамы. Англичане практически не заметили соперника и выиграли со счетом 6:1, благородно позволив панамцам забить их первых гол на чемпионатах мира. Для английской сборной эта победа стала самой крупной на чемпионатах мира и Европы.

В отличие от сборной Бельгии Англия пропустила от обоих аутсайдеров, при этом доставали мяч из своих ворот британцы сперва с пенальти, а затем после стандарта.

Беспроигрышная серия англичан достигла 12 матчей, и они наверняка хотят продлить ее на этом чемпионате мира.

Бельгия

Сборная Бельгии также обыграла обоих аутсайдеров и сделала это в сумме с тем же счетом. Бельгийцы сперва разгромили Панаму — 3:0, а затем разобрались с Тунисом — 5:2. Тунис забивал бельгийцам сперва после стандарта, а в концовке матча — уже с игры.

Бельгийцы в обеих встречах продемонстрировали яркий атакующий футбол, а настоящие проблемы с реализацией испытывал только их резервный игрок — Миши Батшуайи. Бельгийская сборная стала, пожалуй, единственным фаворитом чемпионата, который абсолютно без проблем выиграл в стартовых матчах и подтвердил свой класс.

Добавим, что бельгийцы не проигрывают уже на протяжении 21 матча кряду (16 из них «Красные дьяволы» выиграли).

Прогноз

На победу английской сборной букмекеры в этом матче дают коэффициент 2,65, а победа бельгийской сборной оценивается коэффициентом 2,90. Ничья — коэффициентом 3,20.

Напомним, у Англии и Бельгии перед матчем за первую строчку в группе абсолютно одинаковая разница мячей — 8:2. Если команды сыграют вничью, то судьбу первого места решит количество карточек. На данный момент у англичан в пассиве два «горчичника», у бельгийцев — три. Если же команды сравняются и по карточкам, то придется проводить жеребьевку.

Несмотря на то, что букмекеры отдают в этом матче небольшое предпочтение сборной Англии, напомним, что именно бельгийцы располагаются выше в списке фаворитов на победу во всем турнире.

Бельгия выглядит солиднее и опытнее по составу и пока что больше впечатляет по игре. Плюс с учетом текущего количества желтых карточек побеждать больше нужно именно бельгийцам. Если, конечно, они не начнут выбирать себе соперника по плей-офф.

Предлагаем поставить в этом матче на то, что Бельгия не проиграет, с коэффициентом 1,5. 0