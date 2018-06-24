ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Неймар Дневник ЧМ-2018. Спасение Бразилии, дубль Мусы и волевые швейцарцы НеймарVAR и Неймар. У каждого свои победы Месси провалился в ответственный моментМесси — все еще не ровня Марадоне
  • 22:54
    • Сборная Швейцарии вырвала победу у Сербии     Короче, ЧМ. 21 и 22 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 19:55
    • Дубль Мусы принес сборной Нигерии победу над Исландией
  • 17:00
    • Бразилия в компенсированное время вырвала победу у Коста-Рики
  • 22:19
    • ЦСКА подписал контракт со словенским полузащитником
  • 21:58
    • «Реал» объявил о подписании контракта с вратарем сборной Украины
  • 21:17
    • Муса заявил о желании вернуться в ЦСКА
    Все новости спорта

    У кого будут нити игры?

    Англия – Панама. Прогноз и ставки на матч второго тура группы G на чемпионате мира по футболу 24 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Англии Футбол Англии Сборная Панамы
    Прогноз на Англия – Панама
    Кайл Уокер
    Второй тур чемпионата мира по футболу 24 июня сведет на поле стадиона «Нижний Новгород» сборную Англии и сборную Панамы. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Прогноз на Англия – Панама.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Англия

    Все помнят расчудесное мгновение – «трех львов» на Мундиале выступление… На пролом Мундиале, разумеется. В Бразилии сборная Англии заняла последнее место в своей группе с одинокой «палочкой» в графе «набранные очки».

    Группа G на этом чемпионате мира кажется более легкой по сравнению с Италией, Уругваем и Коста-Рикой образца четырехлетней давности. Но это только кажется.

  • Система видеоповторов делает ЧМ-2018 лучше
  • Как показывает себя на ЧМ-2018 система VAR?
  • Вчера

    • Первый матч против Туниса получился очень непростым для подопечных Саутгейта. Английская выдумка 3-1-4-2 не сильно хорошо себя показала против стандартных, но надежных 4-1-4-1 сборной Туниса. Потому что продвижения вперед особого не было.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    Наибольшее владение было у тройки защитников: Уокера, Магуайра и Стоунза – не менее 8% игрового времени на каждого. Пусть цифра в 18 ударов не вводит в заблуждение: 12 ударов были нанесены еще в первую половину первого тайма – пока Тунис не привык к передвижениям соперника. После перерыва «карфагенские орлы» закрылись и Англия мучалась до 91-й минуты.

    Панама

    Панамцы вышли из отборочной группы североамериканского отбора с отрицательной разницей мячей. Подготовка закончилась с двумя сомнительными победами: над Гренадой (5:0) и Тринидад и Тобаго (1:0). Достижением можно считать ничью против Уэльса (1:1). Но там роль сыграли состав «драконов» и везение.

    В первом туре против сборной Бельгии «канальщики» «скупились» по голам, а «красные дьяволы» – по ногам. Европейские футболисты напихали три безответных гола, а североамериканские – «возместили» коллегам по голеностопам и коленям, за что получили пять желтых карточек.

    Всего за игру сборная Панамы 18 раз нарушила правила. Но и на себе собрала почти столько же – 17 фолов сборной Бельгии. Кстати, отметим, что ставка на офсайды в том матче сыграла с запасом – подопечные Эрнана Дарио Гомеса три раза попали в офсайд.

    Прогноз

    Оба коллектива выдают более сильные вторые таймы. «Три льва» во вторые 45 минут матчей европейского отбора забили 12 голов из 18-ти. «Канальщики» – 10 из 16-ти (включая четвертый этап отбора).

    Отметим также что 12 ударов из 18-ти в матче против Туниса сборная Англии наносила из пределов штрафной площадки, а 4 «выстрела» непосредственно из вратарской.

    Пока существует большой брак в обводках. Только 14 из 24-х попыток дриблинга были успешными. За индивидуальной игрой мяч продвигается медленнее. А панамцы с Бельгией добились итоговых 40% владения. Потому предлагаем поставить на «Владение мячом: ИТ1 меньше 60,5%» за 1,90.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Доставка в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    1,97
  • Бельгия — Тунис
  • Сегодня в 15:00
    •  2,05
  • Бельгия — Тунис
  • Сегодня в 15:00
    •  1,57
  • Южная Корея – Мексика
  • Сегодня в 18:00
    •  1,70
  • Южная Корея – Мексика
  • Сегодня в 18:00
    •  1,74
  • Германия — Швеция
  • Сегодня в 21:00
    •  1,61
  • Германия — Швеция
  • Сегодня в 21:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    Лучшие альтернативы седана Toyota Camry в РоссииЛучшие подержанные кроссоверы и внедорожники за 10 000 долларов
    Самое популярное
    Александр Головин
  • Трансферный дайджест. 12-18 июня
    • 12:47 18/06/2018     Диего Коста
  • С Испанией можно играть. Доказано Ираном
    • 10:02 21/06/2018     Футболисты «Амкара»
  • Покойся с миром, «Амкар»
    • 14:15 19/06/2018
    Футбол. Прогноз на Англия – Панама. Второй тур чемпионата мира по футболу 24 июня сведет на поле стадиона «Нижний Новгород» сборную Англии и сборную Панамы. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск.
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бразилия — Коста-Рика 2:0Сборная Бразилии в матче группового этапа ЧМ-2018 сумела обыграть сборную Коста-Рики, забив два гола уже в добавленное время Вчера в 17:38
  • 20:56
    • Джастин Клюйверт перешел из «Аякса» в «Рому»
  • 17:30
    • Срна покинул «Шахтер»
  • 23:57
    • Крстаич: Я не думаю, что Швейцария хотела победить больше, чем мы
    Фотогалерея ЧМ-2018. Сербия — Швейцария 1:2Сборная Швейцарии добилась волевой победы в матче группы E ЧМ-2018 над Сербией Вчера в 23:16
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бразилия отыграется на Коста-Рике
  • 4,21
    •
  • 23:51
    • Марсело: Мы контролировали ход матча, несмотря на сейвы Наваса
  • 23:44
    • Дрогба: Дзюба манерой игры похож на меня
  • 23:35
    • «Рома» усилилась опытным голкипером
    Ахмед Муса Футбол «Суперорлы» наконец-то взлетелиПобеда сборной Нигерии над Исландией — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:250
  • 23:31
    • Муса: Забить Аргентине не так трудно, если я на это настроюсь
  • 23:23
    • «Спартак» и «Динамо» могут обменяться защитниками
  • 23:08
    • Сигурдссон: Незабитый пенальти нельзя оправдать ни погодой, ни усталостью
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие