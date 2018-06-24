Англия – Панама. Прогноз и ставки на матч второго тура группы G на чемпионате мира по футболу 24 июня

Второй тур чемпионата мира по футболу 24 июня сведет на поле стадиона «Нижний Новгород» сборную Англии и сборную Панамы. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 мск. Прогноз на Англия – Панама.

Англия

Все помнят расчудесное мгновение – «трех львов» на Мундиале выступление… На пролом Мундиале, разумеется. В Бразилии сборная Англии заняла последнее место в своей группе с одинокой «палочкой» в графе «набранные очки».

Группа G на этом чемпионате мира кажется более легкой по сравнению с Италией, Уругваем и Коста-Рикой образца четырехлетней давности. Но это только кажется.

Первый матч против Туниса получился очень непростым для подопечных Саутгейта. Английская выдумка 3-1-4-2 не сильно хорошо себя показала против стандартных, но надежных 4-1-4-1 сборной Туниса. Потому что продвижения вперед особого не было.

Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

Наибольшее владение было у тройки защитников: Уокера, Магуайра и Стоунза – не менее 8% игрового времени на каждого. Пусть цифра в 18 ударов не вводит в заблуждение: 12 ударов были нанесены еще в первую половину первого тайма – пока Тунис не привык к передвижениям соперника. После перерыва «карфагенские орлы» закрылись и Англия мучалась до 91-й минуты.

Панама

Панамцы вышли из отборочной группы североамериканского отбора с отрицательной разницей мячей. Подготовка закончилась с двумя сомнительными победами: над Гренадой (5:0) и Тринидад и Тобаго (1:0). Достижением можно считать ничью против Уэльса (1:1). Но там роль сыграли состав «драконов» и везение.

В первом туре против сборной Бельгии «канальщики» «скупились» по голам, а «красные дьяволы» – по ногам. Европейские футболисты напихали три безответных гола, а североамериканские – «возместили» коллегам по голеностопам и коленям, за что получили пять желтых карточек.

Всего за игру сборная Панамы 18 раз нарушила правила. Но и на себе собрала почти столько же – 17 фолов сборной Бельгии. Кстати, отметим, что ставка на офсайды в том матче сыграла с запасом – подопечные Эрнана Дарио Гомеса три раза попали в офсайд.

Прогноз

Оба коллектива выдают более сильные вторые таймы. «Три льва» во вторые 45 минут матчей европейского отбора забили 12 голов из 18-ти. «Канальщики» – 10 из 16-ти (включая четвертый этап отбора).

Отметим также что 12 ударов из 18-ти в матче против Туниса сборная Англии наносила из пределов штрафной площадки, а 4 «выстрела» непосредственно из вратарской.

Пока существует большой брак в обводках. Только 14 из 24-х попыток дриблинга были успешными. За индивидуальной игрой мяч продвигается медленнее. А панамцы с Бельгией добились итоговых 40% владения. Потому предлагаем поставить на «Владение мячом: ИТ1 меньше 60,5%» за 1,90.