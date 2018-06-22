Сербия – Швейцария. Прогноз и ставки на второй матч в группе Е чемпионата мира по футболу 22 июня

В рамках группового раунда ЧМ-2018 сборная Сербии 22 июня примет сборную Швейцарии. Начало поединка назначено на 21:00 мск. Прогноз на Сербия – Швейцария.

Сербия

В первом матче на чемпионате мира в России сборная Сербии играла с представителем Северной Америки сборной Коста-Рики. Игра получилась равной. Во всех отношениях, кроме конечного счета.

По владению: 50% на 50%. По ударам: 10 против 10-ти. По попаданиям в рамку: 3 против 3-х. Равенство по корнерам тоже было очень близко: 5-4 в пользу костариканцев. Напомним, что команда из Северной Америки заняла только вторую строчку в своей квалификационной группе.

При этом «шины» забили 14 голов в 10-ти матчах. А Сербия не пропустила. Против «белых орлов» североамериканцы играли в расстановке 5-4-1. А Сборная Сербии забила.

Если намеки не понятны, то говорим прямо – подопечные Младена Крстаича вполне могут показать результативный футбол. Правда, только относительно себя самой.

Швейцария

После поражения от Португалии в квалификации на чемпионат мира сборная Швейцарии не проигрывала. С учетом товарищеских матчей эта серия насчитывает уже семь матчей.

Но мы обратим внимание на статистические показатели «крестоносцев». За время отбора ребята Владимира Петковича забивали в среднем ровно два гола. Казалось бы, неплохой результат.

Но эта цифра достигалась исключительно за счет индивидуального мастерства футболистов. И даже так картина выглядит тускло и неинтересно. У Швейцарии один из самых низких показателей точности ударов – 37,3%.

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В четырех из последних пяти поединках «крестоносцы» не попадали в рамку ворот соперника более двух раз за игру. Правда, обороняться швейцарцы тоже умеют. За отбор они пропустили семь голов, но количество точных ударов у соперников обычно составляло не более 30%.

Прогноз

С учетом того, что команды могут и будут качественно обороняться, не видим много голов в этом матче. Однако отрицать возможность «верха» тоже не будем. Поскольку адаптация к российским условиям идет полным ходом, думаем, что команды покажут более «производительный» футбол.

Самой перспективной и перестраховочной ставкой видим «Тотал матча: 2-3 гола» за 1,99.