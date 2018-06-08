Альпийская выдержка против самурайской энергии

В пятницу, 8 июня, в Лугано на «Корнаредо» состоится товарищеский матч между сборными Швейцарии и Японии. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на Швейцария — Япония.

Швейцария

Сборная Швейцарии пробилась на ЧМ-2018, на пути к которому ей пришлось бороться за победу в отборочной группе с командой Португалии. Подопечные Владимира Петковича до последнего тура лидировали в секстете, но не смогли занять первое место, поскольку уступили в нем своему непосредственному конкуренту (0:2). Тем не менее, альпийская национальная команда добыла путевку в Россию после стыковых матчей, в которых переиграла Северную Ирландию с общим счетом 1:0.

То, насколько сильной сейчас является эта сборная, свидетельствует хотя бы то, что вышеупомянутая неудача против Португалии была единственной за предыдущие 16 поединков во всех турнирах и всех статусов. Посему Бразилии, Сербии и Коста-Рике, которые оказались вместе со Швейцарией в одном группе на мундиале, будет нелегко сыграть хотя бы вничью против этой команды, что еще раз подтверждает название данного квартета как «квартета смерти».

Япония

Сборная Японии вышла на российский чемпионат мира благодаря победе в одной из двух итоговых групп азиатской квалификации, опередив Таиланд, Ирак, ОАЭ, Австралию и Саудовскую Аравию. При этом подопечные Вахида Халилходжича обеспечили себе путевку на ЧМ-2018 за тур до завершения отборочного цикла, из-за чего смогли позволить себе проиграть в заключительном матче квалификации последней из упомянутых команд.

Но как ни парадоксально, наибольшие проблемы у «Самураев» возникли уже завоевания путевки на мировой форум. Сборная страны Восходящего солнца в этот период выиграла только три поединка из 10-ти, и после мартовского поражения в товарищеской встрече от Украины (1:2) боснийский тренер был уволен. Тем не менее, его преемник Акиро Нисино не преуспел в дебютном матче — его подопечные уступили Гане 0:2.

Прогноз

По мнению букмекеров, фаворитом является Швейцария, коэффициент на победу которой равен 1,70, тогда как успех Японии оценивается в 5,50, а ничья — в 3,40. Рекомендуем ставить на то, что Швейцария выиграет и забьет три мяча или больше за 3,00.