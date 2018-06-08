Последний серьезный соперник Польши перед ЧМ-2018

В пятницу, 8 июня, в Познани на стадионе «ИНЕА» состоится товарищеский матч между сборными Польши и Чили. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Польша — Чили.

Польша

Сборная Польши пробилась на ЧМ-2018 благодаря победе в группе E квалификации, где подопечным Адама Навалки не досталось по-настоящему мощного соперника, который мог бы помешать им стать сильнейшими. Единственным конкурентом восточноевропейской команды была Дания, но та в итоге заняла второе место, уступив победителю секстета, где также играли Казахстан, Армения, Румыния и Черногория, пять очков. Именно против ютландцев «Кадра» потерпела единственное поражение (0:4).

После завершения отборочного цикла польская национальная команда выступала не лучшим образом, пусть речь идет исключительно о товарищеских встречах. Сперва она разошлась миром (0:0) с Уругваем, а затем дважд проиграла — Мексике (0:1) и Нигерии (0:1), причем все эти матчи сборная проводила на своем поле. И только в конце мая, опять-таки в домашних стенах, дружина Навалки добыла первую победу после квалификации, одолев Южную Корею 3:2, да и здесь провели победный гол в добавленное к основному время.

Чили

Сборная Чили, которая вышла в плей-офф ЧМ-2014, где лишь в серии пенальти проиграла Бразилии, которая выиграла две предыдущих Копа Америка в 2015 и 2016 годах, довольно неожиданно не сумела пробиться на мундиаль в России. «Ла Роха» нужно было занять хотя бы пятое место, чтобы иметь возможность сыграть стыковые матчи против лучшей команды Океании, но только по разнице забитых и пропущенных мячей уступила его Перу. Поэтому сейчас имеет возможность спокойно строить новый коллектив, где назрела смена поколений.

Не удивительно, что после такой неудачи на посту наставника Чили появился новый человек — Рейнальдо Руэда сменил Пицци. Как показывают первые поединки под руководством колумбийского тренера, его новые подопечные неплохо приняли специалиста. Так, в первой игре они победили участника грядущего мундиаля Швецию (2:1), после чего довольствовались ничьей с еще одной сборной, которая сыграет на ЧМ-2018 — Данией (0:0), и хотя затем уступили Румынии (2:3), совсем недавно справились с командой Сербии (1:0), также добывшей путевку в Россию.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,83, тогда как успех гостей оценивается в 4,50, а ничья — в 3,40. Рекомендуем попытать счастья и поставить на то, что Чили выиграет, и обе сборные забьют за 8,50.