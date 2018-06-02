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    Исландия вспомнит о победах

    Исландия — Норвегия. Прогноз на товарищеский матч по футболу 2 июня 2018 года

    Прогноз на Исландия — Норвегия
    Лагербек (слева) и Халлгримссон на этот раз по разные стороны баррикад
    В субботу, 2 июня, в 23.00 по московскому времени состоится товарищеский матч между сборными Исландии и Норвегии. Игра состоится в исландском Рейкьявике. Прогноз на Исландия — Норвегия.
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    Исландия

    Мундиаль в России будет первым в истории сборной Исландии чемпионатом мира после первого в ее истории выхода на первенство европейского континента. Это уже само по себе говорит о грандиозности успеха данной национальной команды, особенно если учесть, что путевку на ЧМ-2018 «Викинги» завоевали с помощью победы в непростой группе, где кроме них в числе прочих также выступали Хорватия, Украина и Турция.

    Теперь подопечным Хеймира Халлгримссона важно качественно подготовиться к финальному турниру, и этот контрольный поединок будет одним из двух в рамках подготовки сборной. В данном случае стоит отметить, что после победы над Косово, которая и обеспечила Исландии попадание на мундиаль, та провела шесть матчей, в которых лишь дважды была сильнее, и оба раза — над скромной командой Индонезии в рамках даже непризнанных ФИФА товарищеских играх. Между тем, два предыдущих поединка — против Мексики и Перу — завершили поражениями с результатами 0:3 и 1:3.

    Норвегия

    Сборной Норвегии не удалось пробиться на чемпионат мира, что случилось уже в пятую квалификацию на мировое первенство кряду. В своей подгруппе, где также участвовали Сан-Марино, Азербайджан, Чехия, Северная Ирландия и Германия, команда заняла четвертое место позади последних трех сборных. Не помог ей и экс-наставник Исландии Ларс Лагербек, содействовавший ей выходу в четвертьфинал Евро-2016.

    Накануне встречи со своей бывшей командой шведскому специалисту и его подопечным удалось избежать неудач в 2018 году. В марте Норвегия провела два товарищеских матчах, и в обоих взяла верх над своими оппонентами. Сперва со счетом 4:1 на своем поле была разгромлена Австралия, после чего в гостях минимально побеждена команда Албании.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,10, в то время, как успех гостей оценивается в 3,80, а ничья — в 3,10. Рекомендуем ставить на то, что победит Исландия, и обе команды забьют.

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    Футбол. Прогноз на Исландия — Норвегия. В субботу, 2 июня, в 23.00 по московскому времени состоится товарищеский матч между сборными Исландии и Норвегии. Игра состоится в исландском Рейкьявике.
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