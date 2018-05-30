Аргентинцы порадуют фанатов феерией голов

В среду, 30 мая, национальная команда Аргентины примет на своем поле сборную Гаити в товарищеском матче. Встреча, которая пройдет в Буэнос-Айресе, начнется в 02:00 по московскому времени. Прогноз на Аргентина — Гаити.

Аргентина

«Бело-голубые» только в последнем туре отборочного турнира в южноамериканской зоне смогли завоевать путевку в Россию.

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В заключительном туре подопечные Хорхе Сампаоли на выезде одолели сборную Эквадора со счетом 3:1 и заняли 3-е место в турнирке. Всего в 18-ти поединках квалификации аргентинцы добыли 7-мь побед, 7-мь раз играли вничью и 4-е матча проиграли.

После отбора сборная Аргентины успела провести 4-е товарищеских матча. В ноябре 2017 года аргентинцы в Москве переиграли хозяев Мундиаля (1:0), а в Краснодаре уступили Нигерии со счетом 2:4.

В новом году «бело-голубые» в Англии встречались со сборной Италии и одолели ее — 2:0, а затем были разгромлены испанцами в Мадриде со счетом 1:6.

Гаити

Для гаитян отбор на ЧМ-2018 закончился еще на 4-м раунде квалификации североамериканской зоны. В одной группе с Панамой, Коста-Рикой и Ямайкой они смогли занять только 3-е место.

В 6-ти поединках своего квартета сборная Гаити добыла 4-е очка. Победила на выезде ямайцев (2:0) и расписали мировую с панамцами (0:0) дома.

В конце прошлого года команда Марка Колле провела 2-а контрольных поединка. На выезде сыграла вничью с Японией (3:3) и переиграла сборную ОАЭ со счетом 1:0.

Последний раз между собой оппоненты встречались в мае 2010 года. Матч, который прошел в столице Аргентины, закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Аргентину, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,10.

За успех Гаити предлагают 24,00, а ничью оценивают с коэффициентом 11,00.

Аргентинцы постараются реабилитироваться перед своими болельщиками за унижение, устроенное им испанцами в марте этого года. Соперник для этого у них подходящий, 103-я команда в рейтинге ФИФА.

В этом поединка, как мы считаем, сборная Аргентины одержит уверенную победу. Вариант — победа Аргентины с форой (-2,5) за 1,86 вполне приемлем для этого поединка.