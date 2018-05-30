Аргентинцы порадуют фанатов феерией голов

Аргентина
«Бело-голубые» только в последнем туре отборочного турнира в южноамериканской зоне смогли завоевать путевку в Россию.
В заключительном туре подопечные Хорхе Сампаоли на выезде одолели сборную Эквадора со счетом 3:1 и заняли 3-е место в турнирке. Всего в 18-ти поединках квалификации аргентинцы добыли 7-мь побед, 7-мь раз играли вничью и 4-е матча проиграли.
После отбора сборная Аргентины успела провести 4-е товарищеских матча. В ноябре 2017 года аргентинцы в Москве переиграли хозяев Мундиаля (1:0), а в Краснодаре уступили Нигерии со счетом 2:4.
В новом году «бело-голубые» в Англии встречались со сборной Италии и одолели ее — 2:0, а затем были разгромлены испанцами в Мадриде со счетом 1:6.
Гаити
Для гаитян отбор на ЧМ-2018 закончился еще на 4-м раунде квалификации североамериканской зоны. В одной группе с Панамой, Коста-Рикой и Ямайкой они смогли занять только 3-е место.
В 6-ти поединках своего квартета сборная Гаити добыла 4-е очка. Победила на выезде ямайцев (2:0) и расписали мировую с панамцами (0:0) дома.
В конце прошлого года команда Марка Колле провела 2-а контрольных поединка. На выезде сыграла вничью с Японией (3:3) и переиграла сборную ОАЭ со счетом 1:0.
Последний раз между собой оппоненты встречались в мае 2010 года. Матч, который прошел в столице Аргентины, закончился со счетом 4:0 в пользу хозяев.
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча Аргентину, оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,10.
За успех Гаити предлагают 24,00, а ничью оценивают с коэффициентом 11,00.
Аргентинцы постараются реабилитироваться перед своими болельщиками за унижение, устроенное им испанцами в марте этого года. Соперник для этого у них подходящий, 103-я команда в рейтинге ФИФА.
В этом поединка, как мы считаем, сборная Аргентины одержит уверенную победу. Вариант — победа Аргентины с форой (-2,5) за 1,86 вполне приемлем для этого поединка.