ЦСКА – «Краснодар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 22 апреля

ЦСКА

Московский ЦСКА на данный момент занимает третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 48 очков.

«Армейцы» всего на два балла отстают от «Спартака». В то же время у них равное количество баллов с «Зенитом».

Этой весной подопечные Виктора Гончаренко обыграли «Урал» (1:0), «Ахмат» (3:0), «Ростов» (2:1) и «Амкар» (3:0). Также они уступили «Динамо» (1:2) и разошлись миром с «Уфой» (1:1).

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В лазарете ЦСКА находится защитник Виктор Васин, получивший серьезную травму колена.

«Краснодар»

Футболисты «Краснодара» расположились на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 47 очков.

«Быки» уже точно не опустятся ниже, но имеют неплохие шансы побороться за более высокое место. Так, от «Зенита» и ЦСКА они отстают всего на один балл, а от «Спартака» — на три.

Весеннюю часть РФПЛ краснодарцы начали с победы над «Ростовом» (3:1), за которой последовали поражение от «Уфы» (0:1), а также ничьи с «Динамо» (0:0) и «Анжи» (1:1).

В начале апреля руководство клуба отправило в отставку Игоря Шалимова, назначив на должность наставника Мурада Мусаева. Под руководством нового тренера команда обыграла «Зенит» (2:1) и «Арсенал» (3:0).

Среди травмированных у «Краснодара» значатся Торнике Окриашвили и Стефан Страндберг. Из-за дисквалификации сыграть на сможет Федор Смолов.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа ЦСКА – 1,85, победа «Краснодара» — 4,80, ничья – 3,60.

1,82Тотал голов меньше 2,5

Действительно, во второй части сезона «армейцы» смотрятся предпочтительнее, однако при новом тренере «быки» тоже начали побеждать, а их успех в игре с «Зенитом» говорит о том, что они сейчас конкурентоспособны.

Мы ожидаем напряженной игры, в которой не будет явного фаворита. Результат очень важен для обеих команд, поскольку от него будут зависеть дальнейшие шансы на попадание в зону Лиги чемпионов.

Как известно, за «горожан» не сыграет их лучший бомбардир Федор Смолов, что в целом негативно скажется на результативности, поэтому мы бы присмотрелись к ставке «тотал голов меньше 2,5» за 1,82.

1,95«Краснодар» не проиграет

Также можно поставить на «гости не проиграют» за 1,95. Даже без Смолова у «Краснодара» много качественных футболистов, которые с приходом нового главного тренера стали играть лучше. У «быков» есть все шансы продолжить борьбу за тройку сильнейших.

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