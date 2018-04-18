«Торино» — «Милан». Прогноз и ставки на матч 33-го тура итальянского первенства по футболу 18 апреля

«Торино»

Целый месяц (средина февраля-средина марта) команда Вальтера Мадзарри только проигрывала. Поражения в матчах с «Ювентусом» (0:1) и «Ромой» (0:3) вполне можно понять. Но по инерции «быки» проиграли и «Фиорентине» с «Вероной» (по 1:2).

Эта неудачная серия откинула «Торино» в средину турнирной таблицы. Но благодаря последовавшей серии побед сейчас команда Мадзарри занимает десятое место. Отставание от зоны еврокубков объективно выглядит вполне преодолимым – шесть очков.

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Но субъективная сторона (календарь «Торино») ставит на пути серьезные преграды. Следующие четыре тура – это игры против топовых команд чемпионата: «Милана», «Аталанты», «Лацио» и «Наполи». Плюс непонятная ничья в последнем туре против «Кьево» (0:0) может тонко намекать на снова начавшиеся проблемы команды.

«Милан»

«Россонери» тоже в каком-то смысле последовали инерции. Последние три тура команда Дженнаро Гаттузо сыграла вничью. «Мировые» в матчах с «Интером» и «Наполи» (по 0:0) – это закономерные и приемлемые результаты, а вот 1:1 против «Сассуоло» — это уже инерция.

Вылетев из Лиги Европы, «Милан» испытал что-то вроде задышки от удара по амбициям. 0:2 дома и 3:1 на выезде – это явно не то, на что рассчитывал Гаттузо. Такие результаты сказались и на последующей игре в чемпионате.

Сначала «Милан» испытал трудности с «Кьево» (победа 3:2), потом при неплохой игре «сгорел» «Ювентусу» 1:3, а после фиаско в Турине последовали упомянутые три ничьи. Но в этих ничьих тоже заложен намек на скорое «выздоровление».

Прогноз

1,91«П2 в 1 мяч или Х»

Первое, на что мы бы советовали поставить, это «П2 по ударам». Однозначно. Но тогда задача поиска коэффициентов на этот исход полностью ложиться на Ваши плечи. На момент написания прогноза кэфов не было.

Потому возникла другая идея для ставки – «П2 в 1 мяч или Х» за 1,91. Все просто: последние матчи ярко показывают, что обе команды способны хорошо защищаться и реализовывать хотя бы один момент в матче даже при трудной ситуации. Так что завалить друг друга россыпью безответных голов вряд ли получится.

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