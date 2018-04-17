ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Прервется ли неудачная серия «Севильи» в Ла-Корунье?

    «Депортиво» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанского первенства по футболу 17 апреля

    Примера Футбол Испании Депортиво Севилья Календарь Примеры
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    «Депортиво» — «Севилья»
    «Депортиво» — «Севилья»
    uefa.com
    Депортиво — Севилья20:30
    В рамках 33-го тура испанской Ла Лиги «Депортиво» 17 апреля примет «Севилью». Начало встречи в 20:30 мск. Прогноз на «Депортиво» — «Севилья».

    «Депортиво»

    С начала декабря прошлого года «Депор» преследовала затяжная 15-матчаевая безвыигрышная серия. В феврале клуб сменил тренера — Кристобаль Паррало был уволен накануне из-за неудовлетворительных результатов, его место занял Кларенс Зеедорф.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Помогло не сразу, «Депортиво» продолжал свою неудачную серию. В марте клуб дома сыграл вничью с «Эйбаром» (1:1), на выезде уступил «Жироне» (0:2) и на своем поле поделил очки с «Лас-Пальмасом» (1:1).

    В апреле «Депортиво» в Мадриде проиграл «Атлетико» (0:1), после чего неудачная серия прервалась. Подопечные Зеедорфа сначала на своем поле вырвали победу у «Малаги» (3:2), а затем на выезде победили «Атлетик» (3:2).

    1,44Победа «Депортиво» или ничья В результате «Депортиво» с 26 очками остается в зоне вылета — на 18-м месте. Разница мячей 32-65.

    Лучший бомбардир команды — Адриан с 9 голами и 4 передачами, у Флорина Андоне 7 голов и 2 передачи, у Лукас Переса 5 голов и 6 передач.

    Предстоящий матч из-за травм пропустят защитники Симон Кьер и Себастьен Коршья.

    «Севилья»

    Ближайшие события

    Андалузский клуб не выигрывает уже на протяжении шести матчей — последнюю победу подопечные Винченцо Монтеллы одержали в середине марта, обыграв на выезде «МЮ» (2:1) в Лиге чемпионов.

    После этого, «Севилья» в рамках Примеры на выезде уступила «Леганесу» (1:2) и дома сыграла вничью с «Барселоной» (2:2), пропустив два мяча на последних минутах и упустив победу.

    В рамках Лиги чемпионов «Севилья» на своем поле проиграла «Баварии» (1:2), после чего была на выезде разгромлена «Сельтой» (0:4) в матче чемпионата Испании.

    Однако экономия сил не помогла — в ответном матче с «Баварией» победить не удалось — 0:0, севильцы покинули Лигу чемпионов.

    2,50Обе забьют без ничьей В последнем матче подопечные Монтеллы дома ушли от поражения в матче с «Вильярреалом» — 2:2.

    После этого матча «Севилья» с 47 очками занимает 7-е место, всего на 1 балла отставая от зоны Лиги Европы. Разница мячей 41-52.

    Лучший бомбардир команды Луис Муриэль с 7 голами, 6 голов и 6 переда у Пабло Сарабия, еще 6 голов забил Виссам Бен-Йеддер.

    В предстоящем матче не сыграют травмированные защитники Энеко Боведа и Сидней, хавбеки Федерико Картабия, Борха Валье, Салли Мунтари и нападающий Адриан Лопес.

    В первом круге «Севилья» одержала победу над «Депором» со счетом 2:0. В прошлом сезоне севильцы победили дважды — 3:2 на выезде и 4:2 дома.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Депортиво», оценивая победу гостей с коэффициентом 2,60.

    Но и за успех «Севильи» предлагают 2,62, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,40.

    1,80Севилья выиграет один из таймов Севильцам после матча с «Депортиво» предстоит решающий матч с «Барселоной» в Кубке Испании, так что подопечные Монтеллы могут поберечь силы. «Депор» же захочет продлить победную серию и выбраться из зоны вылета и это подарит им такую возможность. даже побеждая, команда Зеедорфа много пропускает, так что матч будет результативным.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,61 и «тотал голов больше 2,5» за 1,71, а также европейский гандикап «победа "Севильи" +1 гол» — за 1,44.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Ростов» устроит праздник для болельщиков
  • 4,49
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Харри КейнИз толстого ребенка — в суперзвезду. Как «Тоттенхэм» вырастил КейнаИстория о том, как Кейн мог даже не попасть в «Тоттенхэм», а в итоге стал лидером командыМирча Луческу«В России лучше молчать». Луческу рассказал всю правдуЛучшие фрагменты яркого интервью с Мирчей ЛуческуФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФААлекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Конец чемпионской гонки: «Спартак» проиграл на Урале
  • Реакция прессы на выездное поражение «Спартака» в Екатеринбурге
    •
  • «Манчестер Сити» вернулся и сделал шаг к титулу
  • Обзор британских СМИ после важнейшей победы «Манчестер Сити» над «Тоттенхэмом»
    •
  • Галиев сделал «Ак Барс» фаворитом. Казанцы взяли первую игру
  • СМИ – о победе «Ак Барса» над ЦСКА в первом матче финальной серии Кубка Гагарина
    •
  • «Локомотив» испортил юбилей «Динамо»
  • Реакция прессы на разгром бело-голубых в столичном дерби
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов