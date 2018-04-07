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    Бабка сказала – опять будет «автобус»

    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 7 апреля

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    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью
    premierleague.com
    В центральном противостоянии 33-го тура АПЛ на «Этихаде» 7 апреля сойдутся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Мартин Аткинсон даст стартовый свисток в 19:30 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед».

    «Манчестер Сити»

    Нет смысла вспоминать о повторении рекорда «Челси» в сезоне 05/06 и «Ман Юнайтед» в сезоне 10/11. В этом сезоне «Сити» пишет свою новую историю и параллельно установил уже тучу рекордов. Кто захочет позабавить себя футбольной историей, милости просим в недра «Википедии».

    Касательно последних матчей. «Ливерпуль» повторил свой январский успех (победа 4:3) и обыграл команду Гвардиолы уже в рамках Лиги чемпионов. Как мы и предполагали, команды дико пороли свои моменты. Наша ставка на «Удары в створ: ТМ 9,5» себя оправдала с лихвой.

    Все прогнозы на АПЛ

    Ведь «Манчестер Сити» и вовсе не попал по воротам Кариуса за весь матч. 11 попыток было: 6 – в молоко, 5 – заблокировали. Это вызывало у «горожан» нервы – 10 фолов против 6-ти у «Ливерпуля».

    А в чемпионате все нормально: восемь матчей без поражений и перспектива в поединке с «Юнайтед» оформить чемпионство.

    «Манчестер Юнайтед»

    Моуринью снова выставит автобус – к бабке не ходи. Как это, позволить соседям стать чемпионами в личном противостоянии?! Смешно.

    Ближайшие события

    «Манкунианцы» будут играть в свою силу – надежно сзади, а впереди как пойдет. Это действовало против «Ливерпуля» в 30-м туре АПЛ (2:1), против «Челси» двумя матчами ранее, против «Брайтона» в Кубке Англии (2:0), до поры действовало и против «Севильи» в 1/8 Лиге чемпионов.

    По нашему мнению, старт поединка будет насыщенным. Если не удастся забить в первые 15 минут, игра должна успокоиться. Ожидаем также некоторое повышение активности ближе к концовке каждого тайма: больше всего голов «Манчестер Юнайтед» забил в периоды с 30 по 45 минуты (12 голов) и с 75 по 90 минуту (18 голов).

    «Сити», к слову, именно в эти отрезки пропускал больше всего – по пять голов.

    Прогноз

    1,84«1Х+ТМ 3,5»

    По фактам. «Манчестер Сити» на «Этихаде» в среднем проводит около 80-ти атак за игру. При этом команда Гвардиолы лидирует в АПЛ по среднему количеству ударов за матч – 17,42. Это все при самой высокой точности (41,3%) и реализации (16,3%).

    «Манчестер Юнайтед», играя на выезде, позволяет сопернику наносить в среднем 4,6 удара в створ своих ворот. Для топ-клубов это достаточная цифра, чтобы работать над улучшением показателя надежности. Например, у «Сити» он равен 2,5 удара в створ, у «Тоттенхэма» – 3,38.

    2,37«Угловой в первые 5 мин»

    Предполагаем, что самолюбие Гвардиолы было сильно задето в матче Лиги чемпионов, потому он не будет заморачиваться об отсрочке чемпионства – всё в бой. В связи с эти, самой логичной ставкой видим «1Х+ТМ 3,5» за 1,84. Перспективной ставкой считаем и «Событие в первые 5 минут: угловой» за 2,37.

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