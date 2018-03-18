«Леганес» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу 18 марта

«Леганес»

С начала февраля «Лега» добыл только одну победу. Из-за такого спада команда Асьера Гаритано упала с седьмого места на 15-е.

Два матча из последних трех были проиграны с суммарным счетом 0:6. А в трех из последних четырех матчах «Леганес» не забивал. Дома «Pepineros» играют значительно увереннее: шесть побед в 13-ти матчах и «плюсовая» разница забитых-пропущенных.

Календарь и таблица испанской Примеры

Но в матчах с серьезными соперниками особого сопротивления (кроме матча с «Эспаньолом» – 3:2) создать коллективу Гаритано не удавалось. В последнем домашнем матче против лидера была тому яркая демонстрация: три удара в створ ворот мадридского «Реала» — это, безусловно, сильно, но катастрофически мало для очков.

«Севилья»

«Нервионцы» провели потрясающий матч против «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов. В первом тайме не сложилось с попаданием по воротам – всего один удар в створ из десяти.

Но вторые 45 минут принесли дополнительное время владения мячом, пять попаданий из 11-ти попыток, два гола и победу. Столько ударов на «Олд Траффорд» (21) не наносили уже давно.

Это мы к тому, что игроки «Севильи» наверняка устанут. Только такой фактор может помешать «нервионцам» взять легкие три очка. Хотя относительно недавний матч против «Лега» в рамках розыгрыша Кубка короля показал, что множество моментов – не гарантия успеха.

Напомним, что на «Бутарке» была ничья 1:1 (9-17 по ударам в пользу «Севильи»), а вот на «Писхуане» хозяева сделали ставку на эффективность, а не на количество (8 ударов за матч), и выиграли 2:0.

Прогноз

Что можно сказать однозначно: «Леганес» пробивает по воротам соперников меньше других команд Ла Лиги – 277 ударов за 28 игр (в среднем 9,89). «Севилья» по этому показателю идет пятой – 340 ударов (в среднем 12,14). Потому как вариант догнать «пресс» предлагаем «П2 по ударам».

2,75«Тотал угловых: от 9 до 11»

Еще одной фишкой противостояния считаем борьбу по стандартам. Команда Винченцо Монтеллы занимает пятую строчку Примеры по угловым – 154. Коллектив Асьера Гаритано – второй с конца (103 угловых). В последних трех домашних матчах «Леганес» подал по шесть корнеров. «Севилья» в последних трех выездных наращивала количество этого стандарта с трех до пяти.

Считаем, что можно поставить на «Тотал угловых: от 9 до 11» за 2,75.

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