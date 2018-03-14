«Севилья» выбила «МЮ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионоводержала гостевую победу над— 2:1.

Счет в матче гости открыли на 74-й минуте. Валенсия потерял мяч в центре поля, после этого «Севилья» развила свою атаку, которая завершилась передачей в центр штрафной площади от Сарабии на Бен-Йеддера, Виссам принял мяч и отправил мяч в дальний угол ворот.

На 78-й минуте Эвер Банега с углового выполнил подачу к линии штрафной площади «МЮ», Корреа сбросил мяч на Виссама Бен-Йеддера, который пробил под перекладину, де Хеа вначале вытащил мяч, но тот задев перекладину всё же юркнул за линию ворот.

Отквитать один мяч «МЮ» удалось на 84-й минуте. Рашфорд с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Ромелу Лукаку в касание пробил по воротам, мяч на это раз влетел в ворота «Севильи», Рико был бессилен.

Первый матч завершился со счетом 0:0. ПО сумме двух матчей «Севилья» вышла в четвертьфинал.