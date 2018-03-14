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    «Севилья» выбила «МЮ» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

    Лига чемпионов Манчестер Юнайтед Футбол Англии Севилья Футбол Испании
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Севилья» одержала гостевую победу над «Манчестер Юнайтед» — 2:1.

    Счет в матче гости открыли на 74-й минуте. Валенсия потерял мяч в центре поля, после этого «Севилья» развила свою атаку, которая завершилась передачей в центр штрафной площади от Сарабии на Бен-Йеддера, Виссам принял мяч и отправил мяч в дальний угол ворот.

    На 78-й минуте Эвер Банега с углового выполнил подачу к линии штрафной площади «МЮ», Корреа сбросил мяч на Виссама Бен-Йеддера, который пробил под перекладину, де Хеа вначале вытащил мяч, но тот задев перекладину всё же юркнул за линию ворот.

    Отквитать один мяч «МЮ» удалось на 84-й минуте. Рашфорд с углового выполнил подачу на ближнюю штангу, Ромелу Лукаку в касание пробил по воротам, мяч на это раз влетел в ворота «Севильи», Рико был бессилен.

    Первый матч завершился со счетом 0:0. ПО сумме двух матчей «Севилья» вышла в четвертьфинал.

    Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответный матч
    «Манчестер Юнайтед» (Англия) – «Севилья» (Испания) – 1:2 (0:0)
    Голы: Бен Йеддер, 74 (0:1). Бен Йеддер, 78 (0:2). Лукаку, 84 (1:2).«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Валенсия (Мата, 77), Байи, Смоллинг, Янг, Рэшфорд, Матич, Феллаини (Погба, 60), Лингард (Марсьяль, 77), Санчес, Лукаку.«Севилья»: Рико, Меркадо, Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, Н`Зонзи, Банега, Васкес (Писарро, 88), Корреа (Гайс, 89), Муриэль (Бен Йеддер, 72).Предупреждения: Банега, 5. Бен Йеддер, 80. Корреа, 88. Сарабия, 90.
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