«Реал Мадрид» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 27-го тура испанского чемпионата по футболу 3-го марта

«Реал Мадрид»

Отсутствие двух основных центральных полузащитников, Тони Крооса и Луки Модрича, сыграло злую шутку с командой Зинедина Зидана в последнем туре.

«Эспаньол» беспардонно проходил центр поля и направлял свои атаки, как ему вздумается. И пусть «попугаи» забили только на 93-й минуте, моментов было достаточно – 16 ударов, семь из них – в створ.

Однако не стоит сразу вешать на «Реал Мадрид» новую черную полосу. Последние три матча на «Сантьяго Бернабеу» «мадридиста» выиграли с общим счетом 12:3. Да и вообще, на родном стадионе они забивают больше: в среднем 2,69 за игру против 2,08 на выезде.

Календарь и таблица испанской Примеры

Перед выездным матчем против «ПСЖ» Зидан наверняка сэкономит на резервах. Некоторые конторы сообщают, что Кроос уже сможет выйти на поле в субботу. Даже если это так, мы считаем французского тренера «Реала» достаточно умным специалистом, чтобы не рисковать таким игроком лишний раз. Это значит, что осмысленности в центре поля будет меньше.

«Хетафе»

«Испанский Челси» идет очень здорово. Команда Хосе Бордаласа проиграла всего две игры в Примере из последних десяти. Два гола от «Атлетико» стали максимумом, на который были способны соперники «Хетафе», ведь «Вильярреал» забил только однажды.

Оглядываясь на прошедшие 26 туров, видим – «городские» не знали разгрома. Самое большее – два пропущенных. Такое было только в шести матчах этого сезона. Такая оборона позволила «Хетафе» стабильно набирать очки и вырваться в верхнюю часть таблицы (прогноз писался до матча «Бетиса»).

За исключением сегодняшней, из ближайших игр самой опасной видится как раз матч против «бетикос». В двух остальных матчах марта «испанский Челси» должен брать очки. Только против «Сосьедада» за победу надо будет побороться.

Прогноз

Шесть последних выездных для «Хетафе» матчей чемпионата Испании были сыграны на ТМ 2,5. Четыре из них – на ТМ 1,5. Но ни в одном из этих поединков «испанский Челси» не добывал трех очков, в этом сезоне он вообще только раз выиграл на чужом стадионе – еще в сентябре.

1,94«ТМ 3,5»

Соперники «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в среднем наносят только 3,6 ударов в створ за игру. Потому не видим причины, по которой «Реал Мадрид» будет надрываться. Зидан сыграет относительно скромно по счету, но уверенно – ставим на «ТМ 3,5» за 1,94. Можете добавить к этой ставке еще непроигрыш мадридцев – «1Х и ТМ 3,5».

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