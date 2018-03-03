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    Аллегри не откажется от плана

    «Лацио» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч 27-го тура чемпионата Италии по футболу 3-го марта

    Серия A Футбол Италии Лацио Ювентус Календарь Серии А
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    Массимилиано Аллегри
    Массимилиано Аллегри
    Gooool.org
    В одном из центральных матчей 27-го тура Серии А в гости к «Лацио» 3-го марта приедет «Ювентус». Начало противостояния в 20:00 по Москве. Прогноз на «Лацио» — «Ювентус».

    «Лацио»

    Римляне вернули себе третье место в турнирной таблице благодаря осечке «Интера» в средине февраля. «Орлы» сами много оступались в конце января и начале третьего месяца зимы. Тогда «Лацио» не мог победить в пяти матчах подряд с учетом всех турниров.

    Однако со временем оклемался и добыл три подряд победы: две в чемпионате и одну – в Лиге Европы. На неделе команда Симоне Индзаги добавила себе неприятных ощущений. На родном стадионе в ответном матче полуфинала Кубка Италии она проиграла «Милану» по пенальти и вылетела.

    Календарь и таблица Серии А

    Можно сколько угодно гордится хорошей статистикой поединка (21 удар, 10 угловых), но забить не удалось. Более того, во втором тайме «Лацио» выглядел ужасно: ни одного попадания в створ. А «лучшее», чем отличился главный бомбардир команды Чиро Иммобиле – это четыре офсайда.

    «Ювентус»

    Свой поединок в 26-м туре «Старая Сеньора» сыграть не смогла. Сильный снегопад помешал провести встречу с «Аталантой». Горе – не беда: на неделе команды встретились в ответном матче Кубка Италии. Как и в первом матче, «Ювентус» выиграл 1:0.

    Ближайшие события

    В Турине была несколько иная игра. Не было начального блицкрига от «бьянконери», не было такого количества моментов, как в Бергамо. Но была надежная оборона и грамотное расположение на поле. «Аталанта» за всю игру только раз попала по воротам Буффона.

    Пять последних выездных для «Ювентуса» поединков пробили ТМ 2,5. Мы заметили, что стартовая активность «бьянконери» сменяется грамотным передвижением и перекрытием зон. Что и позволяет команде Массимилиано Аллегри мало пропускать. Реализация моментов у соперников «Старой Синьоры», когда та играет на выезде, всего 9,8%.

    Прогноз

    1,71«ТМ 2,5»

    Последние три личные встречи на «Олимпико» закончились победой «Ювентуса». Причем эти матчи также были «низовыми». Думаем, Аллегри вряд ли откажется от своего плана – цена поединка высока, а отрыв от «Наполи» уже увеличился до четырех очков. Все-таки перенесенный матч с «Аталантой» нельзя называть проходным.

    2,23«П2»

    Потому самой рациональной считаем ставку на «ТМ 2,5» за 1,71. Также присмотритесь к ставке на чистую победу команды Аллегри – все-таки тренерский опыт должен взять свое. За такой исход букмекеры дают 2,23.

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