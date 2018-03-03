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    «Краснодар» — «Ростов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 3 марта

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    Валерий Карпин
    Валерий Карпин
    В субботу, 3 марта, «Краснодар» на своем поле примет «Ростов» в рамках 21-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Краснодаре, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — «Ростов».

    «Краснодар»

    Футболисты «Краснодара» ушли на зимний перерыв, находясь на четвертом месте в турнирной таблице российского первенства.

    «Горожане» имеют на своем счету 36 очков, то есть всего на одно меньше, чем у идущих выше «Спартака» и «Зенита». У команды сохраняются шансы побороться не только за зону Лиги чемпионов, но и за чемпионский титул.

    Зимой «Краснодар» провел много товарищеских матчей, но стабильных результатов не добился. Он смог выиграть у ташкентского «Локомотива» (2:1), норвежских «Стремсгодсета» (2:1) и «Мольде» (2:1), а также китайского «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (7:1), но проиграл «Астане» (1:3), «Видеотону» (0:1), «Кристиансунну» (0:3) и «Русенборгу» (2:3).

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    В лазарете команды находятся Торнике Окриашвили, Стефан Страндберг, Юрий Газинский и Шарль Каборе. Александр Мартынович не выйдет на поле из-за перебора желтых карточек.

    «Ростов»

    «Ростов» расположился на десятой строчке в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.

    Ближайшие события

    Скорее всего, побороться за еврокубки «желто-синие» уже не смогут. При этом им еще нужно постараться, чтобы не опуститься в зону стыковых матчей за право остаться в элитном дивизионе.

    Первую часть сезона «Ростов» провел неудачно, поэтому с поста главного тренера был уволен Леонид Кучук. Его пост временно занял Дмитрий Кириченко, а уже в конце декабря стало известно, что командой будет руководить Валерий Карпин.

    Под руководством экс-наставника «Спартака» ростовчане провели зимнюю подготовку. В контрольных встречах «Ростов» обыграл «Дуклу» из Праги (3:1), норвежские «Олесунн» (2:1) и «Стабек» (1:0), сыграв при этом вничью с «Вииторулом» (1:1), «Будучностью» (0:0), «Олимпией» (3:3) и «Тромсе» (2:2).

    У «Ростова» после травмы восстанавливается Артур Юсупов.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Краснодара» — 1,76, победа «Ростова» — 5,60, ничья – 3,60.

    1,81Тотал голов больше 2

    В первую очередь хотелось бы заметить, что обе команды на зимних сборах запомнились высокой результативностью. Даже «желто-синие», делавшие всегда ставку на оборону, забивали почти в каждой встрече.

    В Краснодаре в субботу должна быть отличная погода, что только увеличит шансы увидеть результативную игру. Мы бы поставили на «тотал голов больше 2» за 1,81.

    Очевидно, что при поддержке родных трибун у «горожан» больше шансов набрать три очка. Однако неуступчивость «Ростова» в контрольных играх тоже нельзя не учесть.

    1,73Победа «Краснодара» в один мяч или ничья

    Нам кажется, что подопечные Игоря Шалимова вряд ли проиграют, ну а если и выиграют, то с разницей в один мяч. Предлагаем присмотреться к ставке «победа "Краснодара" в один мяч или ничья» за 1,73.

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