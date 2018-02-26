«Кальяри» — «Наполи». Прогноз и ставки на матч 26-го тура чемпионата Италии по футболу 26 февраля

«Кальяри»

За последние шесть матчей в чемпионате Италии «сардинийцы» только раз праздновали победу – над «СПАЛом» из зоны вылета (2:0). Да и ничьи с «Кротоне» и «Сассуоло» нельзя считать достойным результатом. Из этой серии неплохими по игре можно назвать поражения «Милану» (1:2) и «Ювентусу» (0:1).

«Дьяволам» забили первыми и во втором тайме ничем не уступали им, а «бьянконери» смогли забить «красно-синим» лишь в средине второго тайма.

Отметим также, что в последних четырех поединках «Кальяри» подседал именно во второй половине игры. За эту серию команда Диего Лопеса пропустила всего три гола, два из которых во втором тайме. Но считать этот показатель серьезным смешно.

Календарь и таблица Серии А

Потому мы проанализировали поведение соперников «Кальяри» в последних четырех турах. Все они значительно оживлялись во втором тайме: больше били, больше попадали в рамку. Совпадение? Не думаем.

«Наполи»

Испанская пресса недавно голосила о скором истощении «Барселоны». В Италии такая проблема грозит «Наполи». Это заметно по меньшему количеству ударов в створ, по участившимся проигрышам (вылет из Кубка Италии и Лиги Европы), даже по большей наглости соперников (больше моментов).

Только в матче против «Лацио» команда Сарри показала уровень. Да и то, только после пропущенного гола уже на третьей минуте. Во втором матче плей-офф Лиги Европы против «РБ Лейпциг» «партенопейцы» скопировали поведение «быков» в первом противостоянии.

В Италию немцы приехали, как варвары: 21 удар, три гола. Аналогично поступила команда Маурицио Сарри в ответке, направив в створ ворот соперника более половины своих ударов (8). Но даже как обычно высокий процент реализации моментов (в Серии А – 12,8%) не помог «Наполи» забить больше двух голов.

Это значит две вещи: неаполитанцы вылетели из второго еврокубка в сезоне и ближайшему сопернику будет плохо.

Прогноз

Однако такое событие пагубно скажется и на самих «партенопейцах». Подсознание штука мудреная, а механизмы уверенности в себе таятся именно где-то в нем. Да и злость от вылета нужно направиться на выигрыш чемпионата. Получится ли Сарри так настроить команду?

1,66«2 тайм: П2»

Думаем, да – до определенного времени. Но конкретно в этом матче лучшей ставкой мы видим «2 тайм: П2» за 1,66.

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