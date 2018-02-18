«Боруссия М» — «Боруссия Д». Прогноз и ставки на матч 23-го тура чемпионата Германии по футболу 18 февраля

«Боруссия М»

С начала декабря команда Дитера Хеккинга одержала всего две победы в чемпионате. Только одну из них можно назвать «серьезной» — в 19-м туре «жеребята» обыграли «Аугсбург» 2:0. В таком свете даже единственная ничья за этот период (против «Шальке», 1:1) выглядит ценнее второй победы над «Гамбургом» (3:0).

Все шло по спирали. Сначала редкие индивидуальные ошибки помогали соперникам (поражение «Фрайбургу» 0:1, пенальти), потом вылет из Кубка от «Байера» (0:1) из-за нереализации своих моментов. Следующим этапом стали упущенные очки в компенсированное время (поражение «Кельну» 1:2).

Все прогнозы на футбол

Последняя пока спираль – три проигранных матча без забитых голов. Из-за такой серии неудач «Боруссия М» опустилась уже на десятую строчку турнирной таблицы с отставанием от зоны еврокубков в три очка.

«Боруссия Д»

Если менхенгладбахцы вылетели из еврокубковой зоны, то «шмели» туда вернулись. Сейчас от второго места их отделяет всего одно очко. Но перспективы команды Петера Штегера нельзя назвать радостными.

Грядут матчи с серьезными соперниками: ответка против «Аталанты» в рамках Лиги Европы в Италии, серия игр против лидеров и просто крепких команд немецкого чемпионата: «Лейпцига», «Айнтрахта», «Аугсбурга» и «Баварии». Затянется это все до конца марта-месяца.

Усиление искать негде – лазарет команды не пустует, а выпишется оттуда в скором времени только Ярмоленко. И того придется ждать еще как минимум две недели. Болельщики «Боруссии Д» возлагают все надежды на арендованного Батшуайи. И пока парень оправдывает все ожидания: три матча, пять голов.

Прогноз

Все же на данном этапе будущее «шмелей» выглядит более светлым, чем будущее «жеребят». Последние явно попали в яму и не известно, когда они оттуда выберутся. Два последних матча в Менхенгладбахе «желто-черные» выиграли, забив в сумме шесть голов.

2,06«2Х и ОЗ»

Поединок первого круга на «Идуна Парк» закончился разгромом «жеребят» 6:1. Добавим еще, что в трех официальных выездных поединках из последних пяти команда Штегера забивала как минимум дважды. Но делала это поочередно с «низовой» результативностью.

Из анализа вытекает ставка на «2Х и ОЗ» за 2,06.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram