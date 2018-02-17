«Эйбар» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу 17 февраля

«Эйбар»

«Оружейники» демонстрируют неплохой ход по дистанции чемпионата. В последних десяти матчах команда Хосе Луиса Мендилибара проиграла всего один раз – мадридскому «Атлетико» (0:1). Самым ярким из последней пятерки матчей стал домашний поединок против «Севильи» в 22-м туре (5:1).

Благодаря быстрому голу на первой минуте удалось ввести «нервионцев» в ступор и докинуть тормозящему противнику еще два мяча до средины первого тайма. Это не везение: в предшествующих пяти поединках «Эйбар» регулярно переигрывал соперников по моментам.

Календарь и таблица испанской Примеры

Например, в проигранной встрече с «Атлетико» территориальное преимущество «оружейников» составляло 66%, а соперник во втором тайме нанес на шесть ударов меньше (9-3).

«Барселона»

«Сине-гранатовые» словили небольшой кризис. Они по-прежнему не проигрывают в чемпионате и имеют отрыв от ближайшего соперника в семь очков. Но появилось две негативные тенденции.

Меньше забитых. В последних трех матчах чемпионата «Барселона» забила в сумме три гола. Хотя за еще три предшествующих тура наколотила в ворота соперников 12 мячей. Последний матч Примеры вообще стал для каталонцев первым «сухим» за весь текущий сезон.

Больше частота пропущенных. Возьмем те же шесть последних туров Ла Лиги и разделим пополам. Обе половины принесли по два гола. Только в последней «пачке» матчей «блаугранас» пропускали два тура подряд от не самых сильных команд.

Прогноз

1,77«обе забьют»

Личные встречи с каталонцами не предрасполагают к позитиву хозяйских болельщиков. В последних четырех личных противостояниях в рамках Примеры «Эйбар» получил полную кошелку – 18 мячей. Правда, в последних двух мачтах «оружейники» хотя бы забивали.

Пока Коутиньо адаптируется к атаке со звездными партнерами, будут неполадки. «Барселона» определенно возьмет очки. Но и ошибки будет допускать тоже. Ставим на «обе забьют» за 1,77.

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